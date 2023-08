Türk genci İbrahim Boran ödüle ve başarıya doymuyor

Amerika New York da “Business – Marketing” okuyan Boran, hobi olarak başladığı fotoğrafçılık ve video çekimini 2. Mesleği haline getirdi. Ödüllere aşık genç fotoğrafçı, geçen ay annesi Biolog Vasfiye Goca ile New York dan California eyaletine tatile gitti. 10 günlük tatil sırasında çektiği “ Pacific Noltalgia “başlıklı fotoğrafı paylaştı. Resmi gören Fransız Fotoğraf Ödüllerinde “Şeref Ödülü “ aldı. Tatilde dahi çalışan, fotoğraf ve video sanatçısı Boran, yakında dünya çapında adından bahsettirecek resimler çekmeye aday. New York'da 3 yıl önce yapılan, 2 bin kişinin katıldığı fotoğraf yarışmasında, 2. olup bin 500 dolar ödül kazandı. New York şehrinde 102 katlı Empire State Binası‘nın fotoğraf yarışmasında Türk fotoğraf ve video sanatçısı İbrahim Boran 2. (first runner-up) oldu. New York, Manhattan, Fifth Avenue'de 33. ve 34. caddelerin arasında yer alan ünlü gökdelen, Bin şirket, 21 bin çalışanı ve 443,2 metre yüksekliği ile, dünyanın en büyük iş merkezleri arasında yer alıyor. Bu fotoğraf yarışmasında dereceye girebilmek sektörde önemli bir başarı olarak kabul ediliyor.