Türk genci “lider ülke” olmanın gururunu yaşıyor!

“Dünyanın vicdanıyız” diyerek yabancı öğrencilere kucak açanlar, Türk gençlerine sırtlarını dönüyor!

Türkiye’de bugün 350 bin yabancı öğrenci eğitim görmekte!

Ülkedeki yabancı öğrenci sayısındaki artışı yazdığımızda yabancı öğrencileri savunanlar, “Ülkeye döviz getiriyorlar” silahına sarılıyor hemen!

Elbette global dünyada yabancı öğrencilerin ülkemize gelip okumasına karşı değiliz ancak ücretiyle gelip okuduklarında!

Türk gençlerine sağlanmayan imkanlar yabancılara sağlandığında, Türk halkının vergileriyle burs verilerek okutulduklarında, hatta ve hatta milyonlarca Türk genci asgari ücrete talim çalışırken iş imkanı yaratıldığında yabancıya işte orada yumruğumuzu masaya vuruyoruz!

Herhalde bu ülkenin öz çocukları olarak bu hakkımız olsa gerek?

Türkiye’ye okumaya gelenler arasında Suriyeli, Surinamlı, Burundili, Zambiyalı, Afganistanlı, Togolu, Tanzanyalı, Sudanlı, Ruandalı liste böyle uzuyor gidiyor!

Burkina Faso’dan gelen var, Kosta Rika’dan gelen var, Sierra Leone’den gelen var, Moritanya’dan gelen var!

Komorlar Birliğinden gelen var yahu Komorlar Birliği!

Hatta 48 yabancı öğrenci “vatansız” statüsünde yani hiçbir ülkenin vatandaşı değiller!

Şimdi sorarım bu arkadaşlar mı ülkemize döviz getiriyor?

Daha önceki gün yazdım!

Türkiye’de yüksek lisans ve doktora yaptırılan yabancılar, mezun olur olmaz bir devlet üniversitesine öğretim üyesi olarak atanıyor!

Türk halkının vergileriyle maaş alıyorlar!

Hatta kimisi daha okurken alakasız bölümlere atanıyor!

Mesela, Abdülazim İbrahim, 2016’da Gazi Üniversitesi’nde Kamu Hukuku alanında doktora eğitimini tamamlıyor. Doktora eğitimi sürecinde Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü’ne “öğretim görevlisi” olarak atanıyor!

Mezun olur olmaz da Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’ne “Doktor Öğretim Üyesi” olarak atanıyor!

Bu sadece tespit edebildiğim birkaç örnekten biri!

ODTÜ ve Boğaziçi mezunu dahi olsalar Türk gençleri ise atanabilmek için “Ankara’da dayı” bulmaya mahkum ediliyor!

Ya dayın olacak ya parti kimlik kartın!

Bunlar yoksa üç harfli marketlerin rafları arasında asgari ücrete talim etmek zorundasın!

Heee tabi şanslı isen!

Onu bile bulamayabilirsin!

Türkiye’de bugün, 3 bin 69 yabancı öğretim üyesi üniversitelerde istihdam ediliyor!

Bu ülkenin en az doktora mezunu 3 bin 69 Türk gencinin hakkı, yabancılara dağıtılıyor!

Bilimsel anlamda yetkin, alanında söz sahibi isimlere söz söylediğimiz yok elbette!

Bizim sözümüz, bu ülkede okutulup sonrasında anında atamaları yapılan kitleye!

Bu ülkenin demografik yapısını bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar!

Ülkede bu kadar imkan sağlanmışken gelen de geri gitmiyor doğal olarak!

Geçen özel üniversitelerin ücretlerine bakıyordum!

Bir de ne göreyim!

Türk öğrenci, yabancı öğrenciden daha fazla ücret ödemek zorunda!

Üniversitenin Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve Eczacılık dışındaki bölümlerinde yabancılar, Türklerden daha az para ücret ödüyor.

Örneğin güncel kura (33,55) göre fiyatlar şöyle:

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı yabancıya 6 bin 900 dolar yani 231 bin 495 TL. Türk öğrenciye ise aynı bölüm yüzde 50 burslu 325 bin TL.

Mimarlık bölümü yabancıya 6 bin 500 dolar yani 218 bin 75 TL. Türk öğrenciye ise aynı bölüm yüzde 50 burslu 300 bin TL.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, yabancıya 6 bin 700 dolar yani 224 bin 785 TL. Aynı bölüm Türk öğrenciye ise yüzde 50 burslu 300 bin TL.

Tekstil ve Moda Tasarımı, yabancıya 4 bin 200 dolar yani 140.910 TL. Aynı bölüm Türk öğrenciye yüzde 50 burslu 250 bin TL.

Dijital Oyun Tasarımı bölümü yabancıya 6 bin 500 dolar yani 218 bin 75 TL. Türk öğrenciye ise aynı bölüm yüzde 50 burslu 325 bin TL.

Bilgisayar Mühendisliği yabancıya 7 bin 200 dolar yani 241,560 TL. Türk öğrenciye aynı bölüm 375 bin TL.

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü yabancıya 6 bin 250 dolar yani 209.687. Aynı bölüm Türk öğrenciye yüzde 50 burslu 375.000 bin TL.

Ebelik bölümü yabancıya 191 bin 235 TL. Türk öğrenciye 250 bin TL.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Uçak teknolojileri, Lojistik, Otomotiv Teknolojisi, İç Mekan tasarımı bölümleri yabancıya 90 bin 585 TL. Türk öğrenciye ise, 175 bin TL

Ağız ve Diş Sağlığı, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Çocuk Gelişimi, Diyaliz, Eczane Hizmetleri, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Optisyenlik, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümleri yabancıya 110 bin 715 TL. Aynı bölümler Türk öğrenciye ise 175 bin TL.

Liste böyle uzuyor gidiyor!

Türk vatanında bir yabancı Türk’ten daha ucuza nasıl okur?

Bu uygulama hangi mantıkla yapılır?

Türk artık kendi ülkesinde “milliyet farkı” ödüyor!

Türkiye’de Türk olduğu için her şeye daha fazla ödeme yapıyor!

Sanırım lider ülke olmak böyle bir şey!