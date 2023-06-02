Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı

Yapılan açıklamada “Araştırmamızda, katılımcılara en son bitirilen okul, alınmış olan diploma, sorulduğu için, örneğin halen üniversite öğrencisi olanlar da, lise ve dengi okul mezunu olarak kodlandırılmıştır. Bu nedenle lise ve dengi okul mezunu görünenlerin sayısı en yüksek olarak ortaya çıkmıştır” denildi.