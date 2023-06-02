Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı

Almanya merkezli Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye'de bir anket çalışması yaptı. Türkiye'deki gençlerin yüzde 63’ü aynı düşünce yapısında çıkınca anne ve babaların gözyaşlarına boğuldu.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 1

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği yaptığı Türkiye Gençlik Araştırması anketinin sonuçlarını açıkladı.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 2

“Sosyo-demografik sonuçlar” alt başlığında, araştırmaya 16 ilden 2 bin 140 kişinin katıldığı, katılanların yüzde 56’sının kadın, yüzde 44’ünün erkek olduğu ve araştırmaya katılanların yaş aralığının 18-25 olduğu bilgileri yer aldı.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 3

Araştırmaya katılanların çoğunluğunun öğretim seviyesinin yüzde 63,3 ile lise ve dengi okul mezunu olduğu belirtildi.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 4

Yapılan açıklamada “Araştırmamızda, katılımcılara en son bitirilen okul, alınmış olan diploma, sorulduğu için, örneğin halen üniversite öğrencisi olanlar da, lise ve dengi okul mezunu olarak kodlandırılmıştır. Bu nedenle lise ve dengi okul mezunu görünenlerin sayısı en yüksek olarak ortaya çıkmıştır” denildi.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 5

Katılımcıların yüzde 27,4’ü iş sahibi iken, yüzde 58,4’ünün işçi olarak çalıştıklarını belirttikleri aktarıldı. Ayrıca çalışmayanların yüzde 88,5’inin öğrenci olduğu; çalışanların yüzde 13,5’inin devlet memuru ve yüzde 12,1’inin avukat, doktor gibi “nitelikli” meslek sahibi olduklarını belirttiği yer aldı.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 6

Raporda, katılımcılardan öğrenci olanların yüzde 23,7’sinin kaliteli bir eğitim aldıklarını belirttiği, yüzde 60,4’ünün ise eğitimlerinden orta derece memnun olduğunu belirttiği kaydedildi.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 7

Devamında, “Öğrenci olan gençlerin yüzde 61,3’ü eğitimlerini sürdürürken ekonomik açıdan zorluk çekmektedir. Eğitim masraflarını karşılamadaki zorluk, görece daha düşüktür, yüzde 50,4. Eğitimle ilgili ulaşım konusunda yaşanan zorluk seviyesi daha da düşmektedir, yüzde 42,2.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 8

İletişim (internet-telefon) giderlerini karşılamaktaki zorluk oranı yüzde 51,4’tür. Beslenme giderlerini karşılamaktaki zorluk düzeyi yüzde 55,4’tür. Barınma giderlerini karşılamaktaki zorluk düzeyi, öğrencilerin tüm zaruri ihtiyaçları içinde zorlandıkları en düşük kalemdir, yüzde 37,6” tespitlerine yer verildi.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 9

Araştırmaya katılanların “sadece yüzde 17,3’ü mutludur” denilirken, “orta derecede” mutlu olanların oranının yüzde 52,5 olduğu ve katılımcıların yüzde 30,1’inin kendini mutsuz olarak değerlendirdiği kaydedildi.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 10

Katılımcıların gelecek hedefleri ve yaşamak istedikleri ülke tercihlerine yönelik tespitler ise şöyle aktarıldı:

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 11

“Gençlerin gelecekteki en önemli hedefi iyi bir hayat yaşamaktır (yüzde 46,7). Gençlerin yüzde 63’ü, imkân olsa başka ülkede yaşamak istemektedir. İlk sırada tercih edilen ülke Almanya, ikinci sırada ise ABD’dir. ''

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 12

Ülkeler grubu ise Avrupa, İskandinav ülkeleri ile Kanada’dır. Bir başka ülkede yaşama isteğinin en önemli nedeni (yüzde 47,8), yaşam koşullarını yükseltme isteğidir. İkinci önemli neden (yüzde 20,7) o ülkelerde daha çok özgürlük olduğu düşüncesidir.”

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 13

Gençlerin Türkiye’deki ekonomik duruma ilişkin görüşleri ise şu şekilde aktarıldı:

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 14

“Türkiye ekonomik olarak az gelişmiş-gelişmekte olan bir ülkedir diyenlerin oranı yüzde 73’tür. Türkiye’nin şu anki ekonomi politikaları başarısızdır diyenlerin oranı yüzde 80,6’dır.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 15

Türkiye’deki ekonomik durum kötüdür diyenlerin oranı yüzde 86,2’dir. Türkiye’deki gelir dağılım eşit değildir ve dengesizdir diyenlerin oranı yüzde 88,7’dir.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 16

Türkiye’de çok fazla işsizlik vardır diyenlerin oranı yüzde 84,6’dır. Tüketimim konusunda kendimi sınırlandırdım, tüketimimi azalttım, yüzde 84,4.”

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 17

Hükümetin uygulamalarına ilişkin, katılımcıların yüzde 70,4’ünün hükümetin yönetim biçimini doğru bulmadığını ve yüzde 81,2’sinin hükümetin adalet uygulamalarını doğru bulmadığını söylediği aktarıldı.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 18

Hükümetin ekonomi uygulamasını doğru bulmadığını belirten katılımcı sayısı yüzde 83,8 iken, hükümetin eğitim uygulamasını doğru bulmadıklarını söyleyen katılımcı sayısı yüzde 75,7 olarak raporda yer aldı.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 19

Katılımcıların yüzde 66,9’u hükümetin özelleştirme politikalarını doğru bulmadığı belirtilirken, yüzde 86,3’ünün göçmen politikalarını doğru bulmadığı aktarıldı. Öne çıkan diğer tercihler ise şöyle sıralandı:

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 20

Hükümetin yabancılara emlak, gayrimenkul satışını doğru bulmuyorum, yüzde 81,1.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 21

Türkiye’nin bugünkü yönetiminden memnun değilim, Türkiye çok kötü yönetiliyor, yüzde 69,6.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 22

Türkiye’nin geleceğini çok iyi görmüyorum ama geleceğinden umutluyum, yüzde 39,4.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 23

Türkiye’nin geleceğini çok iyi görmüyorum geleceğinden umutsuzum, yüzde 27,2.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 24

Türkiye’de sorunlar yaşanmaktadır, yüzde 98,4. En çok yaşanan sorunlar sırasıyla, mevcut ekonomik koşullar, hukuk ve adalet, işsizlik, adam kayırma-yolsuzluk ve rüşvet.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 25

Devlette işe alımlarda ehliyet ve liyakate uygun davranılmadığını düşünüyorum, yüzde 71,3.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 26

Gençler, gündemi takip etmektedir, yüzde 85,5.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 27

Gençler, gündemi en çok sosyal medyadan takip etmektedirler, yüzde 52.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 28

Gençler, politikacı olarak en çok Mansur Yavaş’ı beğenip takdir etmektedir, yüzde 42.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 29

Seçimlerde Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı olarak istemektedirler, %53,5.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 30

Gençler Türkiye için, parlamenter sisteminin daha uygun olduğunu düşünmektedirler, yüzde 74,3

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 31

Yakın gelecekte Türkiye’yi bekleyen sorunlar vardır, yüzde 98,3. İlk sırada gelen sorun ekonomik sorunlardır, yüzde 89,2.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 32

Türkiye’de en çok olması beklenen sorunlar, birlikte sırasıyla; ekonomik sorunlar (yüzde 32,2), sığınmacı sorunları (yüzde 27,3) ve terör sorunlarıdır (yüzde 15,8).”

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 33

Sığınmacılar ile ilgili bölümde; katılımcıların yüzde 91,8’inin hükümetin mevcut sığınmacı politika ve uygulamalarını yanlış buldukları ve değiştirilmesi gerektiğini belirttiğine yer verildi.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 34

Öne çıkan tespitlerin yer aldığı yönetici özetinin sonunda yer alan değerlendirme ise şöyle:

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 35

Araştırmaya katılan gençlerin, öğrenci olmakla birlikte genellikle herhangi bir işte çalışmadığını görüyoruz. Aldıkları eğitimden, orta derecede memnunlar ve eğitim sürecinde ekonomik zorluklar yaşamaktalar.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 36

Yaşamlarından pek mutlu değiller, çoğunlukla orta düzeyde memnuniyet ile hayatlarını sürdürüyorlar. Ülkenin ekonomisine ilişkin ve hükümetin uygulamalarına ilişkin yüksek oranlarda, olumsuz düşüncelere sahipler.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 37

Adalet, insan hakları, işe yerleşme konularında oldukça yüksek oranda olumsuz bakış açısına sahipler. İmkân olduğunda, yurtdışına gitmek istemektedirler.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 38

Bu durum, ülkedeki ekonomi politik uygulamalara yönelik olumsuz bakış açıları ile birlikte düşünüldüğünde, yaşadıkları hayattan mutlu olmadıklarını ve gelecekten de çok fazla umutlu olmadıklarını göstermektedir.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 39

Politik olarak, aslında bir siyasal angajman içinde olmadıkları görülüyor. Belli politik görüşlere karşı mesafeli ama gündemi takip eden, seçimlerde oy verecek bir gençlik olduğundan söz edebiliriz.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 40

Bu da aslında, geleneksel politikacı ve politikalara karşı bir güvensizlik ve ilgisizlik duygusunun dışavurumu olarak değerlendirilebilir.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 41

Var olan politik partiler içinde CHP ve politikacılar arasında Mansur Yavaş’ı ön plana çıkartıyorlar. Diğer parti ve politikacılar, bunlardan açık ara geride görünüyorlar.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 42

Mansur Yavaş’ı destekleyenler arasında, kadın erkek oranında kadınlar çok daha yüksek ve eğitim ortalamasında ise yine eğitimli kişilerin çok daha yüksek oranda oldukları görülmüştür.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 43

Sığınmacılar konusunda aslında, bu araştırmanın bir alarm verdiğini söylemek mümkün görünüyor. Gençlerin, sığınmacılara ve onlara yönelik hükümet politika ve uygulamalarına oldukça karşı bir yaklaşıma sahip oldukları tespit edilmiştir.

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Türk gençlerinin kararı hüngür hüngür ağlattı. Alman şirketi Türkiye'de anket yaptı 44

Gençlere kadar inen bu tepkisel yaklaşıma bakıldığında, sığınmacılara yönelik hali hazırdaki politika ve uygulamaların ülke için sürdürülebilir bir süreç olmadığına işaret ettiğini söylemek olanaklıdır.

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