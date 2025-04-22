Türk gezginlerin gezi rotasında ilk adres orası oldu! Herkes o şehre akın ediyor

Vize zorunluluğu olmadan seyahat edilebilen ülkeler, Türk gezginlerin rotalarını belirlemede önemli bir etken olmaya devam ediyor. Son dönemde ise bu listede dikkat çeken bir şehir ön plana çıktı: Sırbistan'ın başkenti Belgrad! Vizesiz seyahat imkanı, tarihi ve kültürel zenginlikleri, canlı gece hayatı ve uygun fiyatlı olmasıyla Belgrad, Türk turistlerin ilk tercihleri arasına yerleşti.

Vizesiz Seyahat Kolaylığı İlgi Odağı Oldu:

Türkiye ile Sırbistan arasında 2010 yılında imzalanan vize muafiyeti anlaşması, iki ülke vatandaşlarının turistik amaçlı seyahatlerini büyük ölçüde kolaylaştırdı. Türk vatandaşları, pasaportlarıyla 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla Belgrad'ı vizesiz olarak ziyaret edebiliyorlar. Bu durum, özellikle kısa süreli hafta sonu kaçamakları veya kültür turları için Belgrad'ı cazip bir seçenek haline getiriyor.

Tarih ve Eğlence Bir Arada:

Belgrad, zengin tarihi dokusuyla ziyaretçilerini büyülüyor. Kalemegdan (Belgrad Kalesi), Aziz Sava Katedrali, Knez Mihailova Caddesi gibi ikonik yapıları keşfederken, şehrin binlerce yıllık geçmişine tanıklık edebilirsiniz. Aynı zamanda Belgrad, canlı gece hayatı, modern kafeleri ve restoranlarıyla da her zevke hitap ediyor. Özellikle Skadarlija olarak bilinen bohem semt, geleneksel Sırp müziği eşliğinde keyifli akşamlar geçirmek için popüler bir nokta.

Uygun Fiyatlar Seyahati Kolaylaştırıyor:

Diğer Avrupa başkentlerine kıyasla Belgrad'ın daha uygun fiyatlı olması, Türk gezginlerin ilgisini çeken bir diğer önemli faktör. Konaklama, yeme-içme ve ulaşım gibi harcamaların bütçeyi zorlamaması, Belgrad'ı ekonomik bir tatil alternatifi haline getiriyor. Bu durum, özellikle genç gezginler ve bütçe dostu seyahat arayışında olanlar için Belgrad'ı cazip kılıyor.

Turizm İstatistikleri de İlgi Artışını Doğruluyor:

Belgrad Turizm Örgütü yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre, son yıllarda Türkiye'den gelen turist sayısında önemli bir artış yaşanıyor. Özellikle 2024 yılında yaklaşık 200 bin Türk turistin Belgrad'ı ziyaret ettiği belirtiliyor. Bu rakamlar, Belgrad'ın Türk gezginler için giderek daha popüler bir destinasyon haline geldiğini açıkça gösteriyor.

Vizesiz seyahat kolaylığı, tarihi ve kültürel zenginlikleri, canlı atmosferi ve uygun fiyatlarıyla Belgrad, Türk gezginlerin gezi rotasında ilk sıralara yerleşmeye devam ediyor. Eğer siz de farklı bir Avrupa başkentini keşfetmek ve keyifli bir tatil geçirmek istiyorsanız, Belgrad'ı listenize eklemenin tam zamanı!