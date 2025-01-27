Türk gıda devi iflasın pençesinde. Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasındaydı. 50 ülkeye ihracat yapıyor

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından Pakun, halka arz için başvuruda bulunduktan sadece 3 ay sonra konkordato talebinde bulundu. Şirketin mali durumu, oluşturulan komiser heyeti tarafından inceleniyor.

Türkiye'nin önde gelen gıda sanayi şirketlerinden Pakun Üretim Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2023 yılında Fortune 500 listesinde Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında yer alırken, ekim ayında halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunmuştu.

Ancak yalnızca 3 ay sonra mali darboğaza giren şirket, Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulundu.

Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi, 17 Ocak tarihinde aldığı kararla, Pakun hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı vererek, şirketin mali durumunu incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi.

Bu heyette Bağımsız Denetçi ve Mali Müşavir Fuat Kubilay, Mali Müşavir Deniz Eroğlu ve hukukçu Bülent Köksal yer alıyor.

Samsun'un Bafra İlçesi'nde ilk kez taş değirmende 1973 yılında üretime başlayan Pakun, Türkiye'nin 81 ilinde ürünlerini satışa sunarak sektörün en büyük markaları arasında yer alıyor. 2023 yılında şirket, 3 milyar 844 milyon 138 bin lira net satış gerçekleştirdi ve 55,7 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Bu performans, Pakun'u Türkiye'nin en çok ihracat yapan 1000 şirketi arasında üst sıralara taşıdı.

Ancak şirket, ekonomik zorluklar ve yüksek finansman maliyetleri nedeniyle zor bir dönem geçiriyor.

Yatırım yapmak amacıyla halka arz başvurusunda bulunan Pakun, uygun finansmana erişim sağlamakta zorlanınca konkordato başvurusu yapmak zorunda kaldı. Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Durgun, bu dönemi aşmak için yatırım yapmayı planladıklarını belirtmişti.

Pakun'un konkordato süreci, 3 aylık geçici mühletin ardından, oluşturulan komiser heyetinin raporuna göre şekillenecek. Bu rapor, şirketin mali geleceği açısından kritik önem taşıyor. Nisan ayında yapılacak duruşmada, komiser heyetinin raporuna dayanarak, mahkeme kesin mühlet kararı verebilir. Ekonomik taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda ise iflas kararı alınması mümkün.

Pakun, 51 yıllık köklü geçmişi ve güçlü üretim gücüyle Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından biri olarak tanınıyor. Ancak son dönemde yaşanan mali sıkıntılar, şirketin bu imajını tehdit ediyor. Halka arz başvurusu sonrasında hedeflediği yatırımlar için gerekli fonu bulamayan Pakun, ekonomik zorluklarla mücadele ediyor.

Konkordato komiser heyeti, Pakun’un finansal durumu hakkında detaylı bir inceleme yaparak, mahkemeye rapor sunacak. Bu rapor, şirketin geleceği için kritik bir rol oynayacak. Üç aylık geçici mühlet süresinin ardından mahkeme, bu raporu göz önünde bulundurarak şirketin iflasını ya da finansal yeniden yapılanma sürecini başlatacak.