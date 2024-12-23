Türk gıda devi iflasla boğuşuyor. Ürünlerinde indirimin indirimi uygulanabilir

Afyonkarahisar’ın önde gelen süt ve süt ürünleri üreticisi Afsüt, ödeme güçlükleri nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Afyonkarahisar 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, firmanın talebini değerlendirerek geçici mühlet kararı aldı.

Bu karar ile Afsüt, bir yıl boyunca yasal koruma altında faaliyetlerine devam edecek. Mahkeme, süreç boyunca firmanın mali durumunu yakından takip edecek bir komiser heyeti atadı. Bu heyet, Afsüt’ün mali yapısını detaylı bir şekilde inceleyecek ve süreç boyunca raporlar hazırlayarak mahkemeye sunacak.

Konkordato sürecinde, Afsüt’ün nihai durumu bir yıl sonra belirlenecek. Mahkeme, bu süreçte firmanın borçlarını nasıl yapılandıracağına ve komiserlerin hazırladığı raporlara göre karar verecek. Bu süreç, Afsüt’ün stoklarını hızlı bir şekilde elden çıkarmasını gerektirebilir.

Bu nedenle, peynir, süt, yoğurt ve kaşar gibi ürünler piyasada uygun fiyatlarla satışa sunulabilir. Tüketiciler, Afsüt ürünlerinde önemli indirimler yakalayabilir.

Afyonkarahisar 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı geçici mühlet kararı, Afsüt’e bir yıl boyunca yasal koruma sağlıyor. Bu süre zarfında alacaklılar, konkordato sürecine itirazlarını 7 gün içinde dilekçeyle bildirebilecek.

Afsüt’ün bu zorlu süreci nasıl yöneteceği ve tüketicilere hangi avantajları sunacağı merak konusu. Özellikle, yerel ekonomi ve istihdam üzerindeki etkileri de göz önünde bulunduruluyor.