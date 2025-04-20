Türk gıda devi Ülker yapay zekayı yönetim kuruluna alacak. Ali Ülker açıkladı

“Değişen Küresel Gerçekler ve Gelecek 5.0” temasıyla 17 Nisan’da başlayan Uluslararası Ekonomi Zirvesi 2025’in ikinci gününde, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker konuşmacı olarak yer aldı. Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik’in moderatörlüğünde gerçekleşen “Liderlerin Gelecek Senaryoları: Yeni Dünya, Yeni Şirket, Yenilikçi Yatırım ve Stratejiler” oturumuna, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat ve TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve TAV Havalimanları Kurucu Ortağı Mustafa Sani Şener ile birlikte katıldı.

Ali Ülker, Yıldız Holding’in stratejik önceliklerini ve geleceğe yönelik hedeflerini paylaştı. Ticaret savaşları nedeniyle ihracata dayalı global büyümenin artık sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Ülker, stratejik yaklaşımlarını şu şekilde açıkladı:

“Yıldız Holding olarak ekonomik bloklaşmaları öngörerek farklı coğrafyalarda yatırımlarımızı güçlendirdik. Türkiye, ana üretim ve ihracat üssümüz olsa da Çin, Orta Asya, Orta Doğu, Avrupa, İngiltere ve Amerika’daki üretim ve yatırımlarımızla risklerimizi dengeledik. Üretimde sürekliliği ve değer zincirimizi korumayı başardık. Bir diğer önceliğimiz ise odaklanma. Türkiye’de bir dönem 52 kategoride ürünümüz vardı, ancak bunu sınırlandırarak ana işimize odaklandık. Bu strateji, 5 yılda dolar bazında yüzde 40 büyüme sağladı. Birçok varlığımızı sattık, bazı kategorilerden ve işlerden çıktık, ancak odaklanma sayesinde küçülmek yerine büyüdük. Bu, stratejimizin başarısını kanıtlıyor.”

Türkiye'nin 54 yıllık gıda devi iflastan döndü

Strateji geliştirirken teknoloji liderleri, sosyal liderler, araştırma kurumları ve üniversitelerden gelen ipuçlarından faydalandıklarını belirten Ülker, 82 bin çalışanın katkısına da büyük önem verdiklerini söyledi. Bu doğrultuda, global çapta çalışanları kapsayan “Senenin Yıldızları” gibi yarışmalar ve ödül mekanizmaları düzenlediklerini ifade etti. “Mutlu Et, Mutlu Ol” felsefesiyle hareket eden şirketin, “Senenin Yıldızları” programında “Mutluluk” kategorisinde sosyal sorumluluk projelerini ödüllendirdiğini aktardı.

Halka açık şirketlerinde Yönetim Kurullarında kadın yöneticilerin üçte bir oranında temsil edildiğini vurgulayan Ülker, fırsat eşitliği yaklaşımıyla kadın çalışan oranının 5 yılda yüzde 37’den yüzde 49’a yükseldiğini belirtti. 2024’te yeni işe alımların yüzde 60’ının kadınlardan oluştuğunu, 5 yıl önce bu oranın yüzde 46 olduğunu ekledi. Yönetim Kurulu üyelerinin sadece tasdik eden değil, zorlayan ve sorgulayan kişiler olması gerektiğini ifade eden Ülker, “Başını sallayıp sizi onaylayan üyeler yerine, sizi zorlayan üyeleri seçmelisiniz” dedi.

Yapay zekânın her alanda kullanıldığını vurgulayan Ülker, şunları söyledi: “Yapay zekânın Yönetim Kurulu toplantılarını takip etmesini, notları özetlemesini, ulaşılması zor verilere anında erişerek kurula bilgi sunmasını ve belki kararlar hakkında görüş bildirmesini istiyoruz. Ayrıca kararların ve aksiyonların takibini yaparak geri bildirim sağlamasını hedefliyoruz. Şu an en büyük hedefim, yapay zekâyı Yönetim Kurulu odasına taşımak.”

Türkiye'nin 40 yıllık gıda devi iflasın pençesinde. Çalışanları korku sardı