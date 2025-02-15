Türk gıda devi zor günler geçiriyor. 73 yıllık şirket borç batağında

Türkiye’nin önde gelen gıda üreticilerinden Konya Şeker, kamu kurumuna 11 milyar TL borçla mali darboğaza girdi. Şirket, Soma Termik Santralı'nda üretimi durdurma kararı aldı.

Türkiye’nin gıda devi Konya Şeker, 11 milyar TL’yi aşan borçları nedeniyle mali zorluklar yaşıyor. Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) olan bu büyük borç, şirketin operasyonel süreçlerinde ciddi sıkıntılara yol açtı.

Üretim süreçlerini zorlaştıran mali durum, Konya Şeker’i somut bir çözüm arayışına itiyor. Şirket, Soma Termik Santralı’nda elektrik üretimine ara vermeyi planlıyor, bu durum ise büyük bir kriz potansiyeli taşıyor.

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kamu kurumu Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) olan kömür borcu 11-12 milyar TL’ye ulaştı. Borçlar nedeniyle zor günler geçiren Konya Şeker, Soma Termik Santralı’ndaki üretimi durdurma kararı aldı. Bu gelişme, ciddi bir ekonomik krize yol açabilir” ifadelerini kullandı.

1952 yılında kurulan Konya Şeker, Anadolu Birlik Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin en köklü şirketlerinden biri olarak biliniyor. Şirketin hissedarları arasında Konya, Eskişehir, Akşehir, Ilgın ve Civarı Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifleri bulunuyor.

Türkiye’nin süt, şeker, peynir ve sucuk gibi temel gıda ürünlerinde önde gelen üreticilerinden biri olan Konya Şeker, uzun yıllardır sektördeki güçlü konumunu sürdürüyordu. Ancak son dönemdeki yüksek enflasyon ve ekonomik sıkıntılar, şirketin mali yapısını ciddi şekilde olumsuz etkiledi.

Ülkede birçok şirketin finansal zorluklarla karşı karşıya olduğu 2025 yılında, Konya Şeker gibi büyük firmaların bu gibi dar boğazlara girmesi, piyasada endişe yaratıyor. Yüksek enflasyon, artan maliyetler ve borçlar, gıda sektörü için yeni bir kriz alanı oluşturuyor. Konya Şeker'in mali durumunun nasıl şekilleneceği, sektördeki diğer oyuncular için de önemli bir gösterge olacak.