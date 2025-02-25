Türk gıda devinin ayranında büyük tehlike. Sakın tadına bile bakmayın

Bakanlık, sağlığı tehdit eden gıdalar listesine Sütman markasının ayranını ekledi. Üründe tespit edilen natamisinin alerjik reaksiyonlardan sindirim sorunlarına kadar pek çok riske yol açabileceği açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yayımladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürebilecek Gıdalar" listesine yeni bir ürün daha ekledi. Yapılan incelemeler sonucunda, Sütman markasına ait ayranlarda natamisin adlı koruyucu maddeye rastlandı. Bu madde, uzun süreli tüketimde ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği için tüketiciler uyarıldı.

Natamisin, E-235 koduyla bilinen, genellikle küf ve maya oluşumunu engellemek amacıyla kullanılan bir koruyucu. Ancak bilimsel araştırmalar, bu maddenin fazla miktarda ve uzun vadeli tüketilmesinin sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ortaya koyuyor. Özellikle hassas bünyelerde ciltte döküntü, kaşıntı ve şişlik gibi alerjik reaksiyonlara neden olabileceği belirtiliyor.

Bununla birlikte, natamisinin bağırsak florasını bozabileceği, sindirim sistemi problemleri ve mide rahatsızlıklarına yol açabileceği biliniyor. Uzmanlar, bağışıklık sistemi zayıf bireylerin bu tür katkı maddelerine karşı daha savunmasız olduğunu belirtiyor.

Bakanlık, ürünün raflardan toplatılması için harekete geçti ve vatandaşlardan ellerindeki ürünleri iade etmelerini istedi. Ayrıca tüketicilere, ürün etiketlerinde koruyucu madde içeriklerine dikkat etmeleri konusunda çağrı yapıldı.

Bu gelişmeyle birlikte, gıda güvenliği tartışmaları yeniden alevlendi. Uzmanlar, özellikle süt ve süt ürünlerinde kullanılan katkı maddelerinin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini vurguluyor.