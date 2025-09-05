Türk girişimci Cihan Nam, yapay zeka destekli fitness stüdyosu kurdu

Spor deneyimi kökten değişiyor; yapay zeka ile kişiselleştirilmiş fitness deneyimini mümkün hale geliyor. 25 yıllık iş deneyimine sahip yazılım geliştirici, yapay zeka destekli fitness stüdyosu PureFit'in Kurucu Ortağı Cihan Nam, bu yenilikçi fitness modeline dair detayları paylaştı.

Wifi Talents'in "Fitness Endüstrisinde Yapay Zeka" araştırmasına göre spor salonu üyelerinin %50’si geleneksel eğitmenler yerine yapay zekâyı tercih ediyor. Yapay zeka destekli sağlık ve fitness teknolojileri alanında uzmanlaşan girişimci ve yazılım geliştirici Cihan Nam, “Tamamen kendi geliştirdiğim yazılım, üyelerin hareketlerini kamera aracılığıyla yapay görme modeline aktarıp eklemlerinin üç boyutlu koordinatlarını belirliyor. Ardından eklem açılarını hesaplayarak hareketin doğru yapılıp yapılmadığını tespit ediyor. Anlık form düzeltme önerileri sunan algoritmaları ben kodladım. Ayrıca, kişiye özel egzersiz programlarını otomatik üreten motoru, tekrar sayacı sistemini ve oyunlaştırma mekanizmalarını da tasarladım. Böylece kullanıcıların performansı gerçek zamanlı ölçülüyor, hatalar anında düzeltiliyor, sakatlanma riski azalıyor ve motivasyonları artıyor. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığım bu yapay zeka destekli fitness konseptini ilk olarak Bodrum’da hayata geçirdim. Buradan edindiğim deneyimle sistemi hem düşük maliyetle çalışabilir hem de tek bir kişi tarafından yönetilebilir hale getirdim. Şimdi ise bayileştirme modeliyle bu yenilikçi sistemi daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyorum” dedi.

“Hareketlerin doğruluğunu denetleyerek sakatlanmaların önüne geçiyor”

Hem dijital ürün geliştirme hem de spor işletmeciliği konularındaki uzun soluklu deneyimini yapay zeka ile birleştiren Cihan Nam, “Günümüzde fitness deneyimi, teknolojinin sunduğu yeniliklerle tamamen değişiyor. Yapay zeka destekli sistemim, kullanıcıların performansını gerçek zamanlı takip edip en verimli antrenman programlarını otomatik olarak oluşturuyor. Her gün yenilenen bu programlar stüdyo ekranlarından videolu ve sesli şekilde aktarılıyor. Geliştirdiğim yazılım, hareket açılarında sapma olduğunda bunu algılıyor ve ekrana düzeltici işaretler yansıtıyor. Böylece kullanıcılar doğru formda egzersiz yaparak hem daha hızlı sonuç alıyor hem de sakatlanma riskini en aza indiriyor. 500’den fazla egzersizin videolarını ve parametrelerini kapsayan veritabanını oluşturdum” ifadelerini kullandı.

“Spor motivasyonunu oyunlarla ve somut verilerle artırıyorum”

Tamamen organik yöntemlerle 35 bini aşan indirme sayısına ve 4,8 yıldız kullanıcı memnuniyeti puanına ulaşan yapay zeka destekli Bewell mobil uygulamasının da tüm yazılım ve ürün geliştirmesini yapan Cihan Nam, “Spor yaparken motivasyon, başarılı bir antrenmanın en kritik unsurlarından biri. Ben de bu motivasyonu artırmak için oyunlaştırma mekanizmaları geliştirdim. Üyelere sunduğum puanlama sistemi ve liderlik tabloları sayesinde antrenmanlar adeta bir oyun haline geliyor. Her doğru tekrar puanlarla ödüllendiriliyor, ilerlemeler takip ediliyor ve kişi kendini geliştirmek için daha fazla çaba gösteriyor. Kullanıcıların egzersize olan bağlılığını ve düzenini önemli ölçüde artırıyor. Bunun yanı sıra, motivasyonu daha somut hale getirmek için geliştirdiğim yapay görme teknolojisiyle üyelerin yağ oranlarını temassız ve hassas şekilde düzenli olarak takip ediyorum. Aldıkları somut sonuçlar, üyelerin hedeflere olan bağlılığı pekiştiriyor ve programlara sadakati artırıyor” şeklinde konuştu.

“Yeni şubeler açmayı hedefliyorum”

14 binden fazla müşteriye hizmet sunan Cihan Nam, yapay zeka destekli fitness stüdyosu PureFit ile ilgili sözlerini şöyle tamamladı: “Üyeler kendilerini adeta bir oyun karakteri gibi hissediyor. Her biri sanki dikkatle takip eden antrenörle çalışıyormuş gibi kişiselleştirilmiş ve etkili bir egzersiz deneyimi yaşıyor. PureFit’te 7/24 erişilebilen sistemim sayesinde üyeler, kendi geliştirdiğim yapay görme ve ileri seviye yapay zeka algoritmalarıyla yönlendirilerek en yüksek verimlilikte egzersiz yapabiliyor. Kuruluşun ilk bir buçuk yılında 350 üyeye ulaştım ve 100 bin doların üzerinde üyelik geliri elde ettim. Üyelerden gelen Google yorumları ile 4.8 yıldız puan almam da bu başarının kanıtı oldu. Türkiye genelinde yeni şubeler açmayı hedefliyorum.”