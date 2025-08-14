Türk girişimci üretti, şimdi ABD, Almanya ve İngiltere pazarına ihraç ediliyor!

Türk girişimci Ali Murat Arıkuşu ve ekibi tarafından çalışmalarına 2019 yılında başlanan ve bu sürecin sonunda üretilen akıllı sağlık yüzüğü, ABD, İngiltere ve Almanya pazarına ihraç ediliyor.

Arıkuşu, akıllı sağlık yüzüğüne ilişkin yaptığı açıklamada, 2019 yılında tüketici elektroniği ürünlerini internete bağlayarak yapay zekanın da yardımıyla yüksek teknolojili ürünler geliştirmek üzere yola çıktıklarını ve bu süreçle birlikte akıllı sağlık yüzüğünü ürettiklerini söyledi.

5 sene önce insanların yaşamlarını daha da kolaylaştırmak amacıyla teknoloji ve yapay zekanın birlikte kullanılmasını önemsediklerini belirten Arıkuşu, "İlk olarak ürünümüzün çalışabilirliğini ve faydasını göstermek için AR-GE çalışmaları ve kavramsal doğrulama (POC) sürecini tamamladık. POC aşaması başarılı olunca üretime geçiş için detaylı proje planımızı hazırlayıp KOSGEB’in İleri Girişimcilik Desteği kapsamında başvurumuzu yaptık. Böylece 2020 Şubat ayında projeyi hayata geçirip yazılım ve donanım üretimine başladık." diye konuştu.

Arıkuşu, projelerini düşünmeye başladıkları 2019 yılında, ileride otomobil, televizyon ve çamaşır makinesi gibi tüketici ürünlerinin internete bağlanacağını ve o sayede uzaktan kullanacağını tahmin ettiklerini ancak Türkiye'de o yıllarda bu anlamda bir boşluk olduğunu ve birçok Türk mühendisin bu alanda çalışmak istediğini anlattı.

Arıkuşu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ilk başta tüketici ürünlerini internete bağlamaya başladık ama o süreçte Kovid-19 dönemi geldi ve pandemide aslında bir farkındalık da ortaya çıktı. O zamanlar şunu gördük ki evde temizlik olabiliyor, evde yemek olabiliyor, evden yemek siparişleri verilebiliyor ama evde sağlık konusunda çok büyük bir eksik vardı. Kronik rahatsızlığı olan insanların, hastaların, bazı sağlık testleri, analizleri için hastanelere, sağlık kurumlarına gidip oradan takip edilmesi gerekiyordu. Bu da pandemi döneminde bize sağlıkta 'Bu konuda ne yapabiliriz?'i düşündürdü. Ardından ilk olarak obezite, kan şekeri, hipertansiyon gibi bulaşıcı hastalık olmayan kronik hastalıkların yüzde 70'ini önemsedik."

AKILLI TARTI VE AKILLI TANSİYON CİHAZININ ARDINDAN AKILLI SAĞLIK YÜZÜĞÜNÜ GELİŞTİRİLDİ

Arıkuşu, ilk olarak gıdaların beslenme değerlerinin analizini yapabilen ve yerli imkanlarla ürettikleri akıllı mutfak tartılarını ortaya çıkarıp üretime başladıklarını anlatarak, bu tartının, gıdaların kalori ve değerlerini telefonlara yüklenen ürüne ait aplikasyonla ölçtüğünü söyledi.

Sağlık merkezleri ile iletişime geçmelerinin ardından en önemli konulardan bir tanesinin de hipertansiyon sorunu olduğunu ifade eden Arıkuşu, "Tansiyon 1-2 günlük ya da 3 günlük değil, 6 ay-1 seneden uzun bir takip süreci gerektiriyor. Bunun kağıtlara yazılıp takibi yaptırılıyor ya da yaşlı ya da hastalık sahibi insanlar matbu formları dolduruyordu. Biz de bu 'matbu formları kaldıracağız' diye yola çıktık ve bir mobil uygulama ile akıllı tansiyon aletindeki değerleri e-nabız gibi MHRS gibi sistemlere göndermeyi sağlayarak hastaların tansiyonunun takibine başladık" diye konuştu.

Arıkuşu, akıllı tartı ve akıllı tansiyon cihazının ardından kişilerin 7 gün 24 saat boyunca sağlık değerlerini ölçebilen bir ürün ortaya konulması gerektiğini düşündüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"İlk kullandığımız şeyler bileklikti. Daha sonra saatlerin sensörleri oldu. En son da baktık ki hareket etmeyen, sabit kalan ve su geçirmez olan bir materyal gerekiyor. İşte orada bu akıllı sağlık yüzüğünü keşfettik. Ardından yazılımları geliştirmeye başladık. Tasarımlarını yapmaya başladık. 2023 yılının sonunda başladığımız çalışmalara 2024'ün Aralık ayında uyku kalitesini ölçen, satürasyonu ve en önemlisi de stres seviyesini korele ederek veriler veren bir yüzük algoritmasını gerçekleştirdik."

"EN AZ 1 HAFTA BOYUNCA PARMAĞINIZDA OLMASI GEREKİYOR"

Arıkuşu, ürettikleri akıllı sağlık yüzüğünün kişiyi gece uykusunda bile takip edip sağlık verilerini ortaya çıkardığını belirterek, vücudun analizinin uykudayken yapılmasının çok önemli olduğunu, akıllı yüzüğün, uyku apnesi, oksijeni, nabzı, anomaliyi, heyecanı, stresi ve ertesi güne nasıl başlanacağını belirten verileri uzun vadeli bir periyotla izlediğini ve analizini yaptığını dile getirdi.

Böylece yüzüğün kişiyi tanıdığını aktaran Arıkuşu, "Birçok değişken var. Her kişinin tansiyonu, her kişinin nabzı, oksijen seviyesi aynı olmuyor. Kişiye özel bir yüzük bu. Akıllı sağlık yüzüğünün kişinin verilerini oluşturabilmesi için en az 1 hafta boyunca parmağınızda olması gerekiyor. En az 5-6 gece boyunca uykunuzu analiz etmesi gerekiyor." dedi.

Arıkuşu, yüzüğün analizlerinin e-Nabız'da görüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yüzük sayesinde 3-6 ay sonra çıkması muhtemel bir sağlık sorunu öngörülebiliyor. Bu hipertansiyon olabilir, özellikle gizli şeker olabilir çünkü hastaların günümüzde birçoğu gizli şeker olduğunu bilmiyor. Bunların ardından sağlık profesyonellerinden bir karar destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulursa bu veriler doktorların önüne düşebiliyor. Bu tamamen yerli ve milli imkanlarla ülkemizde ürettiğimiz bir ürün. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) yerli yazılım belgelerimizle biz bu çözümlerimizi yapıyoruz."

"YIL SONUNA KADAR 50 BİN İLA 100 BİN KULLANICI SAYISI BEKLİYORUZ"

Arıkuşu, ürettikleri akıllı sağlık yüzüğünün ihracatına 2024'ün Aralık ayında başladıklarını belirterek, "Yerli imkanlarla ürettiğimiz bu yüzüğümüzü Almanya, Amerika ve İngiltere'ye ihracata başladık. Şu an için iç satışlarımız da başladı. 3 bin 500 kullanıcımız var. Yıl sonuna kadar 50 bin ila 100 bin kullanıcı sayısı bekliyoruz. Türkiye'de satışlarımız var. Aynı şekilde Almanya ve İngiltere'deki operasyonlarımız da devam ediyor. Orada da büyük bir talep var." şeklinde konuştu.

Arıkuşu, konuşmasını şöyle tamamladı: