Türk giyim devinde bayrak değişimi! Erdoğan’ın en yakınındaydı… 26 ülkeyi aşan pazara sahipti...

İş hayatı boyunca AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan yakın dostluğuyla tanınan Türk giyim devi Ramsey’in sahibi Remzi Gür, bayrak değişimine gidiyor. Gür, Gürmen Group Yönetim Kurulu Başkanlığını kızı Yasemin’e bıraktığını açıkladı.

REMZİ GÜR EMEKLİLİK KARARI ALDI, BAYRAĞI KIZINA BIRAKACAK

Ekonomim'den Vahap Munyar, köşe yazısında Erdoğan ile olan yakın dostluğuyla tanınan Türk giyim devi Ramsey’in sahibi Remzi Gür’ün emeklilik kararı aldığını duyurdu. Gür ile sohbetini aktaran Munyar, Gür’ün yerine kızının geleceğini aktardı. Munyar’ın Gür ile gerçekleştirdiği röportaj şu şekilde oldu;

“Akbalık çiftinin kızı Kübra ile Namlıcı çiftinin oğlu Kaan’ın nikahımda Ramsey markasıyla bilinen Gürmen Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Gür’le karşılaştık.

Remzi Gür, ön davet yaptı:

- Bugünlerde bir toplantımız olacak. Bekliyoruz.

Kızı Yasemin Gür Solmaz’dan gelen mesajı aktardım:

- Yasemin Hanım da bahsetti ama toplantının içeriği ile ilgili bilgi vermedi.

Remzi Gür, gülümsedi, toplantının içeriğini bildirdi:

- Gürmen Group Yönetim Kurulu Başkanlığını kızım Yasemin’e bırakıyorum”

RAMSEY’İN TARİHÇESİ

Remzi Gür'ün sahibi olduğu şirket, 1970'lerde Londra'da kurulmuştu. Türkiye'de ve Dublin'den Almatı'ya kadar mağazaları bulunan firmanın 2012'de Ramsey, İngiliz futbol takımı Liverpool FC ile üç yıllık sponsorluk anlaşması imzaladığı biliniyor. Ayrıca Aralık 2015 itibarıyla Ramsey'in 26 ülkede 155 perakende mağazası bulunuyor.