Türk güzellik uzmanı kalıcı makyaj alanında dünyada söz sahibi oldu

Türkiye, işgücüne katılım oranını %53,5'e çıkararak cinsiyet eşitliğine dayalı istihdam hedefine kararlı adımlarla ilerliyor olsa da, yeterli hıza ulaşamıyor. İşgücüne katılım oranı erkeklerde %72 şeklinde ölçülürken, kadınlarda ise %36,8’de kalıyor. Binlerce kadını meslek sahibi yaparak ekonomik bağımsızlıklarını kazandırmak için geleceğin kalıcı makyaj sanatçılarını kurdukları akademide yetiştiren Cansu Durkun, uzmanlığını sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal faydaya dönüştürürken uluslararası arenada başarılara da imza atıyor.

Kalıcı Makyaj alanında uluslararası bilinirlik ve istihdam

Hollanda, Almanya, Endonezya, Rusya, İtalya gibi birçok ülkeden kalıcı makyaj alanındaki kongrelere konuşmacı olarak katılan ve eğitimler veren Cansu Durkun Abalı, Türkiye’yi uluslarası arenada temsil ediyor. Pigmentoloji, renk teorisi ve nötralizasyon alanlarında uzmanlaşmış; belgesel formatlı eğitim videoları, canlı sahne demoları ve panel/moderasyon çalışmalarıyla tanınan Cansu Durkun, “Şu ana kadar 5 bini aşkın öğrenci yetiştirdik ve onlara mentorluk yaptık. Sektörümüzde yarattığımız ivme ve açtığımız istihdam alanıyla uluslararası arenada da ülkemizi temsil etmeye başladık. Non-Stop konuşmacısı olarak yer aldığım Küresel Kaş Sanatçısı Şampiyonası Browista’nın 2024 Dünya Şampiyonası’ndan sonra, bu yıl da farklı global organizasyonlarda ön safhalarda konumlanacağım” dedi. Üst üste üç kez IGDESO ‘Üstün Başarı’ ödülünün sahibi olarak geçmişten bugüne edindiği tüm bilgi ve deneyimleri öğrencilerine aktarmayı misyon edinen Kalıcı Makyaj Sanatçısı ve Eğitmeni Cansu Durkun, 3-6 Ekim’de Rotterdam'da gerçekleştirilecek Eyebrow Festival YOU'da konuşmacı, jüri üyesi ve sunucu olarak sahne alacak. İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleşecek Worlds PMU etkinliğinde ise hem ana konuşmacı hem de büyük finalin jüri üyesi olarak görev yapacak. 2026’da düzenlenecek PMU Endonesia’nın da hem ortak organizatörü hem de ana konuşmacısı olarak konumlanacak.

Alopesi hastaları için ücretsiz kaş uygulamaları

Bölgesel saç dökülmelerine neden olan ve dünya genelinde 160 milyon kişinin mücadele ettiği alopesi hastaları için ücretsiz kaş uygulamaları yapan Kalıcı Makyaj Sanatçısı ve Eğitmeni Cansu Durkun, şu açıklamada bulundu: “Akademimizde yalnızca iş dünyasına kazandıracağımız profesyoneller yetiştirmekle kalmıyor, sosyal sorumluluk projelerimizle alopesi hastaları için yeni bir umut kapısı açmak için çabalıyoruz. Bu hastalık nedeniyle kaşlarını kaybedenlerin aynaya tekrar güvenle bakabilmesi için yardımcı oluyoruz. Böylece yüzlerce insanın yüzünde bir gülümseme sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda güzellik ve kalıcı makyaj alanında yalnızca teknik bilgi sunan bir kurum değil; ilham veren ve mesleki dönüşüm sağlayan bir merkez olduğumuzu tescilliyoruz.”