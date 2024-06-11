Türk hac kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı

Türk hac kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı
Kaynak: İHA

Türkiye'den ilk kafilenin 9 Mayıs'ta hareket etmesiyle başlayan hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu kapsamında son kafile dün akşam Mekke'ye geldi.

1/14
Türk hac kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı 1

9 Mayıs'ta başlayan ve Türkiye'den kutsal topraklara giden hacı adaylarını taşıyan son kafilelerin varışıyla, hacı adaylarının yolculuğu sona erdi.

2/14
Türk hac kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı 2

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜRSAB'a bağlı acentaların düzenlediği seyahatlerle, Kurban Bayramı öncesinde hacı adayları kutsal topraklara ulaştı.

3/14
Türk hac kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı 3

Bu yolculuk sırasında bazı hacı adayları Medine'ye, diğerleri ise Mekke'ye gitmişlerdi.

4/14
Türk hac kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı 4

Dün akşam, Türkiye'den kalkan son kafile de Mekke'ye ulaşarak, tüm kafilelerin kutsal topraklara vardı.

5/14
Türk hac kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı 5

Mekke'de yoğun bir şekilde devam eden Kabe ziyaretleriyle, hacı adayları kutsal topraklardaki vakitlerini umre yaparak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tavaf ederek ve kutsal mekanları ziyaret ederek değerlendiriyorlar.

6/14
Türk hac kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı 6

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac görevi için kutsal topraklara 84 bin 942 Türk vatandaşının geleceğini, bunların yüzde 53'ünün kadın, yüzde 47'sinin erkek olduğunu ve hacı adaylarının ortalama yaşının 60 olduğunu duyurdu.

7/14
Türk hac kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı 7
8/14
Türk hac kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı 8
9/14
Türk hac kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı 9
10/14
Türk hac kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı 10
11/14
Türk hac kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı 11
12/14
Türk hac kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı 12
13/14
Türk hac kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı 13
14/14
Türk hac kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı 14
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz
Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz
Kavurucu sıcakların ne zamana kadar süreceği belli oldu
Kavurucu sıcakların ne zamana kadar süreceği belli oldu
Bu pazar seçim olsa birinci çıkacak parti belli oldu. Altı anket birden yapıldı
Bu pazar seçim olsa birinci çıkacak parti belli oldu. Altı anket birden yapıldı
Ankara'da dehşet. Eşini ve 5 yaşındaki kızını öldürdü
Ankara'da dehşet. Eşini ve 5 yaşındaki kızını öldürdü
Kim Milyonler Olmak İster'e Müge Anlı damga vurdu
Kim Milyonler Olmak İster'e Müge Anlı damga vurdu
Balıkesir'de orman yangını! Karadan ve havadan müdahale ediliyor
Balıkesir'de orman yangını! Karadan ve havadan müdahale ediliyor