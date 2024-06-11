Türk hac kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı

9 Mayıs'ta başlayan ve Türkiye'den kutsal topraklara giden hacı adaylarını taşıyan son kafilelerin varışıyla, hacı adaylarının yolculuğu sona erdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜRSAB'a bağlı acentaların düzenlediği seyahatlerle, Kurban Bayramı öncesinde hacı adayları kutsal topraklara ulaştı.
Bu yolculuk sırasında bazı hacı adayları Medine'ye, diğerleri ise Mekke'ye gitmişlerdi.
Dün akşam, Türkiye'den kalkan son kafile de Mekke'ye ulaşarak, tüm kafilelerin kutsal topraklara vardı.
Mekke'de yoğun bir şekilde devam eden Kabe ziyaretleriyle, hacı adayları kutsal topraklardaki vakitlerini umre yaparak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tavaf ederek ve kutsal mekanları ziyaret ederek değerlendiriyorlar.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac görevi için kutsal topraklara 84 bin 942 Türk vatandaşının geleceğini, bunların yüzde 53'ünün kadın, yüzde 47'sinin erkek olduğunu ve hacı adaylarının ortalama yaşının 60 olduğunu duyurdu.