Türk hac kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac görevi için kutsal topraklara 84 bin 942 Türk vatandaşının geleceğini, bunların yüzde 53'ünün kadın, yüzde 47'sinin erkek olduğunu ve hacı adaylarının ortalama yaşının 60 olduğunu duyurdu.