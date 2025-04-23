Türk hakem tarihe geçecek: Böylesi ilk kez olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türk hakem tarihe geçecek: Böylesi ilk kez olacak

Tecrübeli hakem Halil Umut Meler futbol tarihine geçen bir görevi üstlenecek. Tecrübeli hakem Yunanistan’da görev alan ilk Türk hakem olarak tarihe geçecek.

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu mücadelesinde AEK ile Olympiakos 27 Nisan Pazar günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Yunanistan Futbol Federasyonu, AEK - Olympiakos maçına sürpriz bir hakem ataması yaptı. Yunan basınında yer alan son dakika bilgilerine göre bu dev karşılaşmayı Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı.

TARİHTE BİR İLK

Bu kararla birlikte, ilk kez bir Türk hakem Yunanistan Süper Ligi tarihinde maç yönetmiş olacak. Öte yandan Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Dördüncü hakem ise Yunanistan Futbol Federasyonu hakemlerinden Tasos Papapetrou olacak.

VAR'da Onur Özütoprak, AVAR'da ise Koumbarakis ile Sidiropoulos'un görev yapacağı belirtildi.

Şampiyonluk turunda son durum şöyle:

1- Olympiakos: 66
2- Panathinaikos: 56
3- AEK: 53
4- PAOK: 52

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