Türk Halk Müziği sanatçıları, Zafer Bayramı’na özel konserde sahne aldı

Kırıkkale’de 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir heyecanla kutlandı. Kırıkkale Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen konserde, Türk Halk Müziği’nin tanınan sanatçıları İsmail Altunsaray ve Mustafa Taş sahneye çıktı. Meydanı dolduran binlerce kişi, seslendirilen türkülere hep birlikte eşlik etti. Konser alanı, sanatçıların gösterileriyle adeta şölen atmosferine bürünürken, gece renkli havai fişek gösterileriyle tamamlandı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin sevilen sanatçıları İsmail Altunsaray ve Mustafa Taş hemşerilerimizle buluştular. Tarihi bir kalabalık var, vatandaşlarımız burada, hepsine gönülden teşekkür ediyoruz. Buradan bir kez daha 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cennet yurdu bize armağan eden tüm kahramanlarımızı saygıyla, minnetle anıyorum" dedi.