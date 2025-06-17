Türk halk müziğinin usta ismi Mehmet Erenler hayatını kaybetti!

Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden klasik bağlama virtüözü Erenler’in, organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

“Karpuz Kestim Yiyen Yok”, “Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme” ve “Bir Çift Turna Gördüm” gibi pek çok türküyü derleyen 79 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler ustalar arasında yerini almıştı.

Mehmet Erenler’in cenazesi, yarın ikindi vakti İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Camisi’nde kılınacak. Erenler'in cenaze namazının ardından Yeniköy’deki aile mezarlığına defnedileceği aktarıldı.

MEHMET ERENLER KİMDİR?

Mehmet Erenler 1946 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 8 yaşında kendi kendine bağlama çalmayı öğrenen Eren, 13 yaşında, Muzaffer Sarısözen’in hazırladığı “Yurttan Sesler” programına katıldı. 1966 yılında TRT'nin açtığı sınavı kazanarak Ankara Radyosu’nda ilk işine başlayan sanatçı, ilerleyen yıllarda İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyeliği görevini yürüttü.

1980 yılında kendi isteğiyle İstanbul Radyosu’na atanan Erenler, burada bağlama sanatçısı ve koro şefi olarak görev aldı. Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da birçok konser ve seminer veren sanatçı, çeşitli üniversitelerde ders vererek pek çok sanatçı yetiştirdiği biliniyor.

Otantik çalış biçimine sadık kalarak kendi üslubunu oluşturan nadir bağlama sanatçılarından biri olan Erenler, özellikle "açış" adı verilen serbest ölçülü doğaçlama çalış geleneğinin teknik hakimiyeti, duyarlılığı ve birikimiyle dinleyicileri sevgisini kazandı. TRT İstanbul Radyosu sanatçısı olarak da görev yapan Mehmet Erenler, 20'den fazla albüm çıkardı.