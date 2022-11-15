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  • İstanbul'da olan ünlü Hollywood yıldızı hain terör saldırısı için mesaj verdi: Türk halkının acısını paylaşıyorum

İstanbul'da olan ünlü Hollywood yıldızı hain terör saldırısı için mesaj verdi: Türk halkının acısını paylaşıyorum

Jackie Chan ile çektiği filmlerle ünlenen Hollywood'ta dövüş sahnelerinin vazgeçilmez ismi Ron Smoorenburg İstiklal Caddesinde yaşanan hain saldırı için mesaj verdi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 12:36
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Türk halkının acısını paylaşıyorum. Hollywood yıldızı hain terör saldırısı için mesaj verdi

İstanbul'da olan ünlü Hollywood yıldızı hain terör saldırısı için mesaj verdi: Türk halkının acısını paylaşıyorum
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Dünya genelinde gişe rekoru kıran köpek balığı MEG filminin 2. serisinde Jason Statham ile birlikte rol alan Ron Smoorenburg  saçlarının tedavisi  için İstanbul'a  geldi.

Filmin çekimlerini tamamlayan Ron Smoorenburg geçirdiği 10 operasyondan sonra sıkıntılı süreç yaşadığını ve bu konuda artık iyileşmek istediğini belirtti. Dural, Hollywood'da bir çok ismin saç sorunları nedeniyle filmlerde yer bulamadığını anlattı.

Tedavi sonrası İstanbul'u da gezecek olan Ron Smoorenburg, her defasında İstanbul'a gelmek için can attığını söyledi. Geçtiğimiz gün İstiklal Caddesinde yaşanan hain saldırıya çok üzüldüğünü belirterek ''terörün yeri, zamanı, ırkı, cinsi olmadığını, Türk halkının acısını paylaştığını'' ifade etti

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