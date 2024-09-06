Türk Hava Kuvvetleri'nden nefes kesen tatbikat

Tatbikat, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü'nde gerçekleştirildi. Gerçek operasyon senaryolarını aratmayan tatbikat, kurtarma ekiplerinin her an göreve hazır olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.
MSB'nin sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan görüntülerde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekiplerinin göl üzerinde gerçekleştirdikleri operasyonlar dikkat çekiyor.
Eğitim ve tatbikatlarla kendilerini sürekli geliştiren ekipler, zorlu koşullarda dahi görevlerini başarıyla yerine getireceklerini bir kez daha kanıtladı.
HER AN GÖREVE HAZIR
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tatbikatın, Gölbaşı Arama Kurtarma ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın yakınlarında gerçekleştirildiği ve su üzerinde yapılan kurtarma operasyonlarının başarıyla icra edildiği belirtildi.
İhtiyaç anında sahada hazır bulunan ekipler, zorlu operasyon koşullarında yetkinliklerini sergileyerek yüksek hazırlık seviyelerini artırıyorlar.
Bu tür tatbikatların, arama kurtarma ekiplerinin operasyonel kabiliyetlerini geliştirmesi ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarını sağlama açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.
İşte nefes kesen o tatbikattan kareler...