Türk Hava Kuvvetleri'nden nefes kesen tatbikat

Türk Hava Kuvvetleri'nden nefes kesen tatbikat
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın "Su Üzeri Personel Kurtarma Tatbikatı"na ilişkin çarpıcı görüntüler paylaştı.

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Türk Hava Kuvvetleri'nden nefes kesen tatbikat 1

Tatbikat, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü'nde gerçekleştirildi. Gerçek operasyon senaryolarını aratmayan tatbikat, kurtarma ekiplerinin her an göreve hazır olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Türk Hava Kuvvetleri'nden nefes kesen tatbikat 2

MSB'nin sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan görüntülerde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekiplerinin göl üzerinde gerçekleştirdikleri operasyonlar dikkat çekiyor.

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Türk Hava Kuvvetleri'nden nefes kesen tatbikat 3

Eğitim ve tatbikatlarla kendilerini sürekli geliştiren ekipler, zorlu koşullarda dahi görevlerini başarıyla yerine getireceklerini bir kez daha kanıtladı.

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Türk Hava Kuvvetleri'nden nefes kesen tatbikat 4

HER AN GÖREVE HAZIR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tatbikatın, Gölbaşı Arama Kurtarma ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın yakınlarında gerçekleştirildiği ve su üzerinde yapılan kurtarma operasyonlarının başarıyla icra edildiği belirtildi.

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Türk Hava Kuvvetleri'nden nefes kesen tatbikat 5

İhtiyaç anında sahada hazır bulunan ekipler, zorlu operasyon koşullarında yetkinliklerini sergileyerek yüksek hazırlık seviyelerini artırıyorlar.

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Türk Hava Kuvvetleri'nden nefes kesen tatbikat 6

Bu tür tatbikatların, arama kurtarma ekiplerinin operasyonel kabiliyetlerini geliştirmesi ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarını sağlama açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

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Türk Hava Kuvvetleri'nden nefes kesen tatbikat 7

İşte nefes kesen o tatbikattan kareler...

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Türk Hava Kuvvetleri'nden nefes kesen tatbikat 8
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Türk Hava Kuvvetleri'nden nefes kesen tatbikat 9
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Türk Hava Kuvvetleri'nden nefes kesen tatbikat 10
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Türk Hava Kuvvetleri'nden nefes kesen tatbikat 11
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Türk Hava Kuvvetleri'nden nefes kesen tatbikat 12
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Türk Hava Kuvvetleri'nden nefes kesen tatbikat 13
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