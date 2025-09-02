Türk hava sahasında rekor!

Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türk hava sahasında günlük transit uçuş rekoru kırıldığını açıklayarak "Sadece bir günde 1906 uçuş gerçekleşti" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 31 Ağustos'ta Türk hava sahasında 1906 ile tüm zamanların en yüksek transit uçuş sayısına ulaşıldığını bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk hava sahasındaki uçuşlara ilişkin bilgi verdi.

1kapak-005.jpg

Uraloğlu, "31 Ağustos 2025'te tüm zamanların transit uçuş rekoru kırıldı. Sadece bir günde 1906 uçuş gerçekleşti. Güçlü hava trafiği altyapımızla Türkiye'nin havacılıkta ulaştığı seviye ve kapasiteyi her geçen gün artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

