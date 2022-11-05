﻿Türk Hava Yolları 2 bin 600 personel alacak

Türk Hava Yolları yönetim kurulu başkanı Profesör Doktor Ahmet Bolat yaptığı açıklamada Türk Hava Yolları personel eksikliğini gidermek üzere yeni istihdam yapılacağını belirtti. Buna göre 2023 yılında Türk Hava Yolları bünyesine 2600 yeni personel alımı yapılacak.

Türk Hava Yolları yönetim kurulu başkanı Profesör Doktor Ahmet Bolat açıklamasında, "Pilot alımlarına başladık. 2000 kişi başvurdu, 700 pilot alacağız. 400 pilot gelecek. 1100 pilot seneye THY filosuna katılacak. 1500'e yakın kabin elemanı da alacağız. Herkes resesyon bekliyor ama buna rağmen bizim performansımızın değişmeyeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak

Askerlik ile ilişiği olmamak

Lisans Mezunu olmak

160 cm ile 195 cm boyları arasında olmak,

30 yaşını tamamlamamış olmak, İngilizce dilinden puan almış olmak

KABİN MEMURU İÇİN ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

En az lise mezunu olmak

35 yaşından büyük olmamak

Kadınlar için 160-180 cm arası

Erkekler için 170-190 cm boyları arasında olmak

Sağlık şartlarını sağlıyor olmak