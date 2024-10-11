Türk Hava Yolları, Aydın'a konuk oluyor

Kaynak: İHA
Türk Hava Yolları, Aydın'a konuk oluyor

Türk Hava Yolları, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında yarın Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılacak.

Türk Hava Yolları, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında yarın Aydın Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.

Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında THY yarın saat 15.00'te Aydın Mimar Spor Salonu'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Maç öncesi değerlendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları'nın başarılı voleybolcusu Büşra Kılıçlı, "Bu sezonki ilk deplasmanımıza gidiyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyespor deplasmanda her zaman oynaması çok zor bir takım. Bunun bilincinde sahaya çıkacağız. Maça hazırız. Ligdeki bu sezon ilk galibiyetimizi almak istiyoruz" dedi.

Son Haberler
Kars’ta sonbahar güzelliği
Kars’ta sonbahar güzelliği
İYİ Partili Ergun Köfteci Yusuf'a gitti sosyal medyada yorum yağdı
İYİ Partili Ergun Köfteci Yusuf'a gitti sosyal medyada yorum yağdı
Bitkin düşen köpek tedavi edildi
Bitkin düşen köpek tedavi edildi
Ten Hag, Altay’ın yüzüne 2 hafta bakmamış. İngiliz devinde sular durulmuyor
Ten Hag, Altay’ın yüzüne 2 hafta bakmamış. İngiliz devinde sular durulmuyor
Okulun demir kapısı üzerine düştü
Okulun demir kapısı üzerine düştü