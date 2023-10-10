Türk Hava Yolları bilet kampanyası ne zaman? THY uçak bileti kampanyası tarihleri nedir?

Türk Hava Yolları THY Doğu Avrupa için Türk Cumhuriyeti çıkışlı ve varışlı uçak biletleri için kampanya düzenlediklerini duyurdu. Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası ayrıntıları ve kampanya koşulları merak ediliyor. Peki, Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası ne zaman? THY ucuz uçak bileti kampanyası tarihleri nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Türk Hava Yolları bilet kampanyası ne zaman? THY uçak bileti kampanyası tarihleri nedir?

Türk Hava Yolları, Doğu Avrupa’da bazı noktalara yapılacak uçuşlarda uçak biletlerinde kampanya düzenlediklerini duyurdu. Türk Hava Yolları’nın uçak bileti kampanyasının ayrıntıları araştırılıyor. Peki, Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası ne zaman? THY ucuz uçak bileti kampanyası tarihleri nedir?

THY UÇAK BİLETİ KAMPANYASI NE ZAMAN?

Türk Hava Yolları, Doğu Avrupa’da birçok noktaya avantajlı fiyatlarla seyahat imkânı sunduğunu duyurdu. Buna göre sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenler 9 - 19 Ekim tarihleri arasında satın alacakları biletlerde geçerlidir.

1 Kasım 2023 - 31 Mart 2024 tarihleri arasında Köstence’ye 119 dolar, Batum’a 129 dolar, Tiflis, Varna, Bükreş ve Cluj’a 139 dolar, Sofya’ya 149 dolar, Prag ve Budapeşte’ye 159 dolar, Krakow, Kişinev ve Riga’ya 169 dolar, Tallinn, Vilnius, Gence ve Nahcivan’a 179 dolar, Bakü ve Varşova’ya 199 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

THY’nin açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi: "Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, Türk Hava Yolları’nın resmî web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilir. Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere web adresinden, çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilir."

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