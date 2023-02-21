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THY deprem bölgesinden 296 bin 819 kişiyi tahliye etti

Türk Hava Yolları, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye düzenlenen 1646 sefer ile 296 bin 819 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 12:38
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Türk Hava Yolları deprem bölgesinden 296 bin 819 kişiyi tahliye etti

THY deprem bölgesinden 296 bin 819 kişiyi tahliye etti
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, 6-21 Şubat'ta yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, icra ettikleri 1667 sefer ile arama-kurtarma ve yardım ekiplerini deprem bölgelerine ulaştırdıklarını belirtti.

Bölgedeki tahliye uçuşlarına devam ettiklerini kaydeden Üstün, "1646 sefer ile 296 bin 819 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Tüm operasyonlarını yardım malzemelerinin taşınmasına tahsis eden Turkish Cargo, 208 kargo seferi ile 12 bin 498 (3 bin 259 yurt içi, 9 bin 239 yurt dışı) ton yardım malzemesini afet bölgelerine sevk etti. Ağırlıklı olarak ilaç, gıda, kıyafet, jeneratör, hijyen kiti, battaniye ve çadır taşıdı. Bugün planladığımız 81 sefer ile 14 bin 454 vatandaşımızın deprem bölgelerinden tahliyesini sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Üstün, bugün yapacakları 12 kargo uçuşuyla yardım malzemelerini deprem bölgelerine taşımaya devam edeceklerini, deprem bölgelerindeki havalimanlarında yoğun operasyonların sağlıklı sürdürülebilmesi için 200 çalışanın görevlendirildiğini bildirdi.

THY Teknik AŞ'nin Türkiye'ye insani yardım malzemesi taşıyan tüm uçaklara ücretsiz bakım hizmeti sağladığına dikkati çeken Üstün, şunları kaydetti:

"Tahliye uçuşlarımızda ücretsiz rezervasyonumuz 1 Mart'a kadar devam edecek. Rezervasyonu olmayan vatandaşlarımız, uçuşlarda yer olması durumunda uçağa sırayla kabul edilecek. Tahliye uçuşlarında ücretsiz biletleme işlemlerinizi mobil uygulamamız ve internet sitemizden yapabilirsiniz. 75 bin kişilik Türk Hava Yolları ailesi olarak, vatandaşlarımızın her koşulda yanında olmaya devam edeceğiz."

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