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THY eylülde 7,3 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), eylülde toplam 7,3 milyon yolcu taşıyarak yüzde 85,4 doluluğa ulaştı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 13:20
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Türk Hava Yolları eylülde toplam 7,3 milyon yolcu taşıyarak yüzde 85,4 doluluğa ulaştı

THY eylülde 7,3 milyon yolcu taşıdı
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Eylül ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan THY Basın Müşavirliği, toplam arz edilen koltuk kapasitesinin Eylül 2019'a oranla yüzde 15,9 üzerine çıktığını bildirdi.

Açıklanan bilgilere göre, toplam 7,3 milyon yolcu taşıyan THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 84,9, iç hat doluluk oranı ise yüzde 90,2 olarak gerçekleşti.

Eylülde taşınan kargo ve posta hacmi 2019'un aynı dönemine göre yüzde 7,6 arttı ve 145 bin tona ulaştı.

Ocak-eylül dönemi değerlendirmesine göre ise taşınan yolcu sayısı 53,9 milyon olarak gerçekleşirken, toplam yolcu doluluk oranı yüzde 79,7 oldu.

Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 79, yurt içi yolcu doluluğu ise yüzde 86,6 olarak gerçekleşti.

Toplam taşınan kargo ve posta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12,7 artarak 1,3 milyon tona ulaştı.

Eylül sonunda THY'nin filosundaki uçak sayısı ise 390 oldu.

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