THY'den yurt içi uçuşlarda ailelere yüzde 20 indirim kampanyası

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 10:59 Takip Et

Türk Hava Yolları iç hat uçuşlarında, birlikte seyahat edecek üç kişi ve üzeri ailelere ekonomi sınıfında geçerli yüzde 20 indirim imkanı sunuyor