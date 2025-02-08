Türk Hava Yolları, Ocak ayında 6,8 milyon yolcu taşıdı

Kaynak: AA
Türk Hava Yolları, Ocak ayında 6,8 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları, Ocak ayında 6,8 milyon yolcuya hizmet ederken, filodaki uçak sayısı 477'e yükseldi.

THY'nin Ocak 2025 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Verilere göre havayolu şirketi Ocak 2024 döneminde 6,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 8,2 artarak 6,8 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak 2024 döneminde 2,6 milyon iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 8,5 artarak 2,8 milyon oldu. Yolcu doluluk oranı Ocak 2025 döneminde 2024 yılının aynı dönemine göre 2,1 puan artarak yüzde 82,4 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 82,3, yurt içi doluluk oranı ise yüzde 83,5 kayıtlara yansıdı. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2024 döneminde 20 milyar iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 7,5 artarak 21,5 milyar oldu. Taşınan Kargo-Posta, Ocak 2025 döneminde 2024 yılına göre değişmeyerek 149,7 bin ton olarak kayıtlara geçti. 2025 Ocak ayı sonunda filodaki uçak sayısı 477'ye yükseldi.

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