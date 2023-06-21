Türk Hava Yolları 'Şırdancı Mehmet'in biletini kesti. O artık istenmeyen yolcu

Masterchef yarışmasında tanınan Mehmet Sur, THY uçağında VIP yemek menüsünü beğenmeyerek göğsüne sakladığı şırdanı çıkarıp yedi ve o görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Bir çok kullanıcı ‘Görgüsüz’ şeklinde yorumda bulunurken. ‘Şırdancı Mehmet’ Türk Hava Yolları tarafından kara listeye eklendi.