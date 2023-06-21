Türk Hava Yolları 'Şırdancı Mehmet'in biletini kesti. O artık istenmeyen yolcu

Şırdancı Mehmet olarak ünlenen Mehmet Sur, Türk Hava Yolları'na ait bir uçakta VIP yemek menüsünü beğenmeyerek göğsüne sakladığı şırdanı çıkarıp yemişti.
Sosyal medya kullanıcıları, Şırdancı Mehmet'e "görgüsüz, bilgisiz, mide bulandırıcı" diyerek tepki gösterdiler.
Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinin ardından bir hamle de Türk Hava Yolları’nda geldi.
Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından harekete geçen havayolu şirketi yolcunun marka değerini zedelediği gerekçesiyle Mehmet Sur'u kara listeye aldı.
Sur, 6 ay boyunca THY'den bilet satın alamayacak.