Türk Hava Yolları 'Şırdancı Mehmet'in biletini kesti. O artık istenmeyen yolcu

Masterchef yarışmasında tanınan Mehmet Sur, THY uçağında VIP yemek menüsünü beğenmeyerek göğsüne sakladığı şırdanı çıkarıp yedi ve o görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Bir çok kullanıcı ‘Görgüsüz’ şeklinde yorumda bulunurken. ‘Şırdancı Mehmet’ Türk Hava Yolları tarafından kara listeye eklendi.

Türk Hava Yolları 'Şırdancı Mehmet'in biletini kesti. O artık istenmeyen yolcu

Şırdancı Mehmet olarak ünlenen Mehmet Sur, Türk Hava Yolları'na ait bir uçakta VIP yemek menüsünü beğenmeyerek göğsüne sakladığı şırdanı çıkarıp yemişti.

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Sosyal medya kullanıcıları, Şırdancı Mehmet'e "görgüsüz, bilgisiz, mide bulandırıcı" diyerek tepki gösterdiler.

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Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinin ardından bir hamle de Türk Hava Yolları’nda geldi.

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Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından harekete geçen havayolu şirketi yolcunun marka değerini zedelediği gerekçesiyle Mehmet Sur'u kara listeye aldı.

Sur, 6 ay boyunca THY'den bilet satın alamayacak.

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