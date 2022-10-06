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Türk Hava Yolları uçağı acil iniş yaptı. Hindistan'da durdu

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Singapur seferini yapan uçak bir yolcunun hastalanması sonucu erken iniş yaptı. Hindistan'daki hava alanında duran uçak hastanın hastaneye gönderilmesinden sonra tekrar yolculuğuna devam etti.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 17:39
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Türk Hava Yolları uçağı acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları uçağı acil iniş yaptı. Hindistan'da durdu
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Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Singapur seferini yapan uçak, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Hindistan'daki Kolkata Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Dün gece Singapur'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı’ndan kalkan TK 54 sefer sayılı yolcu uçağı Hindistan hava sahası üzerindeyken uçakta bulunan 69 yaşındaki bir yolcu rahatsızlanarak bilinç kaybı yaşadı.

Yolcu uçağının kaptan pilotu, acil iniş kararı aldı. Hindistan'da bulunan Kolkata Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’yle irtibata geçilerek iniş izninin alınmasının ardından uçak, yerel saatle 14.52'de Kolkata Havalimanı'na inişini sorunsuz yaptı.

Uçaktan indirilen yolcunun ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. THY uçağı ise daha sonra Singapur seferine devam etmek üzere yeniden havalandı.

(Kaynak: İHA)

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