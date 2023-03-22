22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Türk Hava Yolları CEV Kupası'na veda etti

Türk Hava Yolları CEV Kupası'na veda etti

Voleybol Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanş maçında Türk Hava Yolları, evinde mücadele ettiği İtalya temsilcisi Savino Del Bene'yi 3-2 yendi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 21:46
Takip Et

Türk Hava Yolları veda etti

Türk Hava Yolları CEV Kupası'na veda etti
+
Aa
-

Yarı finale çıkabilmesi için rövanşı 3-0 veya 3-1 kazanarak maçı altın sete götürmesi ve bu seti de kazanması gereken Türk Hava Yolları, Voleybol Kadınlar CEV Kupası'na yarı finalde veda etti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Raquel Portela (Portekiz), Oana Cristuna Fortu (Almanya)

Türk Hava Yolları: Çağla Akın, Kingdon, Bahar Toksoy Guidetti, Polen Ünver, Orthmann, Maglio (Buse Kayacan, Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Ada Germen, Dicle Nur Babat)

Savino Del Bene: Shcherban, Belien, Andropova, Ting Zhu, Washington, Di Yao (Mingardi, Castillo, Di Iulio, Pietrini, Alberti)

Setler: 25-21, 18-25, 26-24, 23-25, 15-10

Süre: 126 dakika (23, 24, 31, 30, 18)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
1
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
2
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
3
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
4
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
5
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
6
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
7
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
﻿Ronaldo Suudi Arabistan Ligi'ni övdü
﻿Ronaldo Suudi Arabistan Ligi'ni övdü
﻿Ronaldo Suudi Arabistan Ligi'ni övdü
﻿Deprem bölgesi Hatay’da ilk teravih namazı kılındı
﻿Deprem bölgesi Hatay’da ilk teravih namazı kılındı
﻿Deprem bölgesi Hatay’da ilk teravih namazı kılındı
﻿Konya'da silahlı kavga. 1 kişi öldü
﻿Konya'da silahlı kavga. 1 kişi öldü
﻿Konya'da silahlı kavga. 1 kişi öldü
﻿Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu belli oldu
﻿Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu belli oldu
﻿Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.