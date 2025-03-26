Türk Hava Yolları, Zerenspor ile karşılaşacak

Kaynak: AA
Türk Hava Yolları, Zerenspor ile karşılaşacak

Türk Hava Yolları, kendi sahasında ağırladığı Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı ikinci maçında Türk Hava Yolları, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Seriyi 2-0 kazanan Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu aynı skorla geçen Zerenspor ile 5'incilik maçlarında karşı karşıya gelecek.

Kuzeyboru ile Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 7'ncilik mücadelesinde karşılaşacak.

TÜRK HAVA YOLLARI 3 AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 1

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Mehmet Gül, İbrahim Acar

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Melis Durul, Çağla Çiçekoğlu, Orthmann)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Stojiljkovic, Leyva, Berka Buse Özden, Rasinska, Fatma Şekerci, Zeynep Sude Demirel (Gizem Çerağ Düzeltir, Cansu Aydınoğulları, Defne Başyolcu, Merve Nur Öztürk, Johnson, Seher Aksoy)

Setler: 25-20, 25-17, 22-25, 25-22

Süre: 106 dakika (24, 23, 29, 30)

Son Haberler
Ümit Özdağ aramızda! Bu görüntü Saraçhane'yi salladı
Ümit Özdağ aramızda! Bu görüntü Saraçhane'yi salladı
Türk Hava Yolları, Zerenspor ile karşılaşacak
Türk Hava Yolları, Zerenspor ile karşılaşacak
X (Twitter) sosyal medya yasaklarına karşı harekete geçti
X (Twitter) sosyal medya yasaklarına karşı harekete geçti
Cumhur İttifakı'nı çatırdatan iddia!
Cumhur İttifakı'nı çatırdatan iddia!
Galatasaray'da derbi mesaisi
Galatasaray'da derbi mesaisi