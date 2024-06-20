Türk Hava Yolları'ndan 10 bin personel alımı

THY'nin mevcut 75 binlik personel sayısını 85 bine çıkarma planının bir parçası olarak öne çıkıyor. Özellikle ikinci pilot adayları için özel olarak tasarlanan "Take-Off Cadet" programı, yeni çalışanlar için özel bir işe alım süreci sunuyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Hava Yolları (THY), genişleyen kadrosuna katılacak yeni ekip arkadaşları için iş ilanı yayımladı. Adayların 1 Ocak 1994 ile 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğmuş olmaları ve üniversitelerin lisans programlarından mezun olmaları gerekmektedir. THY, başvuracak adayları, şirketin çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerine uygun olarak titiz bir değerlendirme sürecinden geçireceğini duyurdu. Bu kriterlere uyan adaylar, THY'nin global vizyonuna katkıda bulunma fırsatı bulacaklar.

İŞE ALINAN ADAYLARA SUNULAN AVANTAJLAR

Türk Hava Yolları (THY), havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen bireyler için cazip bir işe alım programı başlattı. Program, adaylara iki yıllık detaylı bir eğitim süreci sunuyor. Bu süre zarfında, katılımcılar, iki kat asgari ücret tutarında bir maaşın yanı sıra, konut ve kira yardımı gibi mali desteklerden faydalanabilecekler. Ayrıca, yemek kartı, sağlık sigortası ve indirimli uçuş imkanları gibi ekstra avantajlar da sağlanacak.

Bu program, THY'nin genişleyen ekibine katılmak ve uluslararası havacılık alanında kendini geliştirmek isteyenler için mükemmel bir fırsat olarak öne çıkıyor. Seçilen adaylar, global bir deneyim elde etme ve dinamik bir çalışma ortamının parçası olma şansını yakalayacaklar.