Türk Hava Yolları’ndan Çin kararı! Bilal Ekşi tarih vererek duyurdu

Türk Hava Yolları, Çin'e yaptığı uçuş sayısını artırıyor. Pekin, Şanghay ve Guanzu'ya haftada toplam 21 sefer düzenleyen THY, 26 Ekim 2025 itibarıyla bu sayıyı 31'e çıkaracak.

Türk Hava Yolları, Çin'e yaptığı uçuş sayısını artırıyor. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Çin'e yapılan uçuşlarda kapasitenin artırılacağını açıkladı. Pekin, Şanghay ve Guangzhou'ya haftada toplam 21 sefer gerçekleştiren THY, 26 Ekim 2025'ten itibaren bu sayıyı 31'e yükseltecek. Yeni planlamaya göre haftalık uçuşlar Pekin'de 10, Şanghay'da 11 ve Guangzhou'da 10 olarak gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Çin'e ilave 10 sefer! Cin'e 3 noktaya (Pekin, Şangay, Guanzu) haftada toplam 21 yolcu seferi yapıyoruz. 26 Ekim 2025 itibariyle sefer sayımızı Pekin 10, Şangay 11 ve Guanzu 10 olmak üzere haftalık toplam 31 sefere çıkarıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" dedi.

