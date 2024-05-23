Türk Hava Yolları'ndan Nijerya operasyonu. Sendika tehdit etti. Uçak İstanbul'a boş geldi

Türk Hava Yolları, Nijerya'da yedi çalışanını dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla işten çıkardı. Bundan sonra devreye giren sendika ortalığı karıştırdı.

THY, yedi Nijeryalı çalışanının toplam 600.000 dolar değerinde bilet dolandırıcılığına karıştığını tespit ederek işlerine son verdi. Çalışanlar disiplin sürecinde de suçlu bulundu. Bu 7 kişi suçlu bulunmasına rağmen sendika grev tehdidinde bulundu. Türk Hava Yolları'nın Lagos ile istanbul arasındaki operasyonunu engellemeye başladı. Bu durum karşısında THY'nin uçuşları da iptal edilmek zorunda kalıyor.

Sendika bu çalışanların işlerine geri alınmaması durumunda Nijerya’daki THY operasyonlarını felç etmekle tehdit etti.

Nijerya İşçi Kongresi (NLC), Salı günü Lagos’ta Türk Hava Yolları’nın operasyonlarını engelledi. Bu eylem, havayolunun 300’den fazla yolcusunun uçamamasına neden oldu. Sendika, Salı gününden itibaren üç gün boyunca havayolu operasyonlarını aksatacağına açıkladı. THY de salı günü Nijerya’ya uçtu ama aynı gün İstanbul'a boş dönmek zorunda kaldı. 300 biletli yolcu engelleme nedeniyle Türk Hava Yolları'nın tarifeli Lagos-İstanbul uçağına binemedi.