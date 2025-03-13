Türk Hava Yolları'nın Avrupa macerası sona erdi

Kaynak: AA
Türk Hava Yolları'nın Avrupa macerası sona erdi

Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanş maçında Igor Gorgonzola'ya mağlup olarak kupaya veda etti.

Voleybolda Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanş maçında Igor Gorgonzola'ya 3-0 mağlup olan C, kupaya veda etti. Türk Hava Yolları ilk maçta da rakibine 3-0 yenilmişti.

TÜRK HAVA YOLLARI 0 IGOR GORGONZOLA 3

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Darko Savic (Sırbistan), Gloria Souto Jimenez (İspanya)

Türk Hava Yolları: Vasilantonaki, Melis Durul, Karmen Aksoy, Bergmann, Duarte, Ratzke (Buse Kayacan, Tuğba İvegin, Çağla Çiçekoğlu, Emine Arıcı, Ada Germen Korkmaz)

Igor Gorgonzola: Tolok, Ishikawa, Aleksic, Bonifacio, Bosio, Alsmeier (Fersino, De Nardi, Mims, Akimova, Mazzaro, Villani, Squarcini, Bartolucci)

Setler: 25-27, 24-26, 18-25

Süre: 88 dakika (33, 31, 24)

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