Türk havacılığının öncüsü Nuri Demirağ’ın mirası gerçek oldu: Divriği’de 84 yıllık bekleyiş bitti! Türkiye’nin ilk ilçe havaalanı

Türk havacılık tarihinin önde gelen isimlerinden Nuri Demirağ tarafından 1936’da inşasına başlanan ve 1941’de tamamlanarak Türkiye’nin ilk ilçe havaalanı olan, ancak sonrasında terk edilerek harabe haline gelen Divriği Havaalanı, özel bir firma tarafından gerçekleştirilen restorasyonla yeniden canlandırıldı.

Nuri Demirağ’ın tasarladığı Nu. D.38 kuyruklu uçağın ilk kez indiği bu havaalanı, yenileme sonrası tekrar faaliyete geçti.

60 koltuklu turistik uçaklara elverişli hale getirilen havaalanına 84 yıl sonra ilk iniş yapıldı.

Çorlu’dan kalkan The Diamond DA42 model eğitim uçağı, piste hatasız indi ve davul zurna ile çiçeklerle karşılandı.





NURİ DEMİRAĞ KİMDİR?



Türk havacılık tarihinin öncü isimlerinden Nuri Demirağ, Sivas’ın Divriği ilçesinde 1886’da doğdu. Cumhuriyetin ilk sanayicilerinden olan Demirağ, müteahhitlikten havacılığa uzanan geniş bir vizyona sahipti.

1909’da Maliye Bakanlığı’nda memur olarak kariyerine başlayan Demirağ, 1918’de kendi işini kurarak müteahhitliğe adım attı. Cumhuriyetin ilk yıllarında demiryolu inşaatlarıyla tanındı; özellikle Samsun-Sivas demiryolu projesiyle “Demirağ” soyadını aldı.

1930’larda havacılığa yönelerek Türkiye’nin ilk uçak fabrikasını 1936’da İstanbul’da kurdu. Nu.D.36 ve Nu.D.38 gibi uçak modelleri tasarladı. Nu.D.38, 1944’te yolcu taşımaya uygun ilk Türk uçağı oldu. Ayrıca, Divriği’de 1941’de Türkiye’nin ilk ilçe havaalanını inşa etti.

Ancak, siparişlerin iptal edilmesi ve maddi zorluklar nedeniyle fabrikası kapandı. Buna rağmen Demirağ, eğitim ve sanayi alanında iz bıraktı. 1957’de vefat eden Demirağ, Türk havacılığının öncüsü olarak anılıyor.

