Türk hekim ameliyat etmişti: Bindi Irwin'den ilk mesaj

Bindi Irwin, Steve Irwin Gala’sı için Las Vegas’a gitmek üzereyken ani bir sağlık sorunu yaşadı. Apandisitinin patladığını öğrenen Irwin, hemen hastaneye kaldırıldı ve başarılı bir ameliyat geçirdi. Bindi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sağlığıyla ilgili gelişmeleri takipçileriyle paylaştı.

Irwin, “Apandisitim alındı, ayrıca 14 yeni endometriozis lezyonu da temizlendi ve fıtığım onarıldı,” dedi. Bu açıklamayı bir hastane odasında yaptığı videoyla duyurdu. Genç kadın, tedavisinin başarılı geçtiğini ve iyileşme sürecine başladığını belirterek, doktorlarına teşekkür etti.

AMELİYAT SÜRECİ VE TEŞEKKÜR MESAJI

Irwin, sağlık durumu hakkında daha fazla detay vererek, "Birçok ay süren apandisit rahatsızlığımdan sonra, Steve Irwin Gala’sının olduğu gün doktora başvurdum. Dr. Seckin ve Dr. Chu’ya büyük teşekkürler. Ameliyatım çok başarılı geçti," şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca, doğum sonrası oluşan büyük bir fıtığın da onarıldığını belirtti.

Paylaşımında, aile üyelerine de teşekkür eden Bindi, “Kardeşim Robert’a Gala için gösterdiği çaba için teşekkür ederim. Ayrıca Chandler ve Grace’e de çok teşekkür ederim. Annem her an yanımdaydı,” dedi.

Bindi Irwin, sağlığına kavuşmak için sabırlı olduğunu vurguladı ve “Bir adımda, bir adımda iyileşiyorum. Ailemden aldığım destekle çok şanslıyım,” dedi. Ayrıca, Gala için gösterilen ilgiden dolayı tüm takipçilerine teşekkür etti.

TAMER SEÇKİN KİMDİR?

Türk jinekolog ve laparoskopik cerrahide dünyanın sayılı hekimlerinden olan Dr. Tamer Seçkin, 1978 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1985 yılında Buffalo Eyalet Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde jinekoloji ihtisasını tamamladı.

30 yılı aşkın süredir New York'ta özel muayenehanesinde ve Lenox Hill Hastanesi'nde endometriozis tedavisi üzerine çalışıyor. Derin infiltratif endometriozis gibi karmaşık vakalarda uzmanlaşmış ve "Aqua Blue Excision" adlı patentli cerrahi tekniği geliştirmiş doktorumuz 2009 yılında ünlü televizyon sunucusu Padma Lakshmi ile birlikte Endometriozis Vakfı'nı (EndoFound) kurarak, hastalığın erken teşhis ve cerrahi tedavisi konusunda farkındalık yarattı.

Tamer Seçkin, 2025 yılında "Endo Hero of the Year" ödülünü kazanarak, endometriozis tedavisine katkıları nedeniyle uluslararası alanda da takdir gördü.

Tamer Seçkin'in "The Doctor Will See You Now: Recognizing and Treating Endometriosis" adlı bir de kitabı bulunuyor.