ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu barış planı çevrevesinde Hamas ve İsrail'in ateşkes anlaşması imzalaması dünya gündemine damga vurdu. İsrail'in bombandırmanları ve Hamas'ın geri çekilmesi sırasında bazı rehinelerin öldüğü, bazılarının ise Hamas'a ait olan ve bombardımanlar esnasında çöken tünellerde bulunduğu belirtildi.

Reuters'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili Perşembe günü Türkiye, Gazze'de ölen ve yerleri bilinmeyen İsrailli rehinelerin cenazelerini bulmak için kurulacak ortak görev gücüne İsrail, ABD, Katar ve Mısır ile birlikte katılacağını açıkladı.

72 SAAT İÇİNDE...

Türkiye'nin de katıldığı görev gücü, cesetlerinin yerleri bilinmeyen rehineleri arayacak. Cesetlerin 72 saat içinde İsrail'e teslim edilmesi gerekiyor.

ERDOĞAN: ANLAŞMAYA UYULUP UYULMADIĞINI DENETLEYECEĞİZ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ve İsrail arasındaki anlaşmaya uyulup uyulmadığının Türkiye tarafından sahada denetleneceğini belirtti. "Gazze'nin tekrar ayağa kalkabilmesi için imar faaliyetlerine destek olacağız. Hamas'ı tutumu için kutluyorum." diyen Erdoğan "Gazze için görev gücünde yer alacağız" dedi.

Erdoğan'ın 'görev gücü' diyerek ayrıntı vermemesi ve Türk heyetin, Gazze'de ölen ve yerleri bilinmeyen İsrailli rehinelerin cenazelerini bulmak için kurulacak ortak görev gücünde yer alacağını belirtmemesi dikkat çekti.

Erdoğan özetle şunları söyledi

“İlk baştan itibaren aktif katkı verdiğimiz anlaşmadan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonra acil olarak kapsamlı insani yardımların Gazze’ye ulaştırılması, rehine ve mahkumların takası, İsrail’in saldırılarını derhal durdurması, belirlenen hatlara geri çekilmenin sağlanması büyük önem arz ediyor.

Biz anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin harfiyen uygulanmasını titizlikle takip edeceğiz. Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye olarak inşallah biz de yer alacağız.

Gazze’nin tekrar ayağa kaldırılabilmesi için uluslararası toplumla birlikte yeniden imar faaliyetlerine destek olacağız. Amacımız soykırımın durması ve bölgeye huzurun bir an evvel gelmesidir.

İsrail hükümetinin ateşkese teşvik edilmesinde güçlü bir irade sergileyen Amerikan başkanı sayın Trump’a teşekkür ediyorum.”