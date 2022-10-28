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Türk Hukukunun Türklerle Sorunu Ne?

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 11:45
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Türk Hukukunun Türklerle Sorunu Ne?
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PKK terör örgütünün yöneticisi olduğu için tutuklanan Aysel Tuğluk, sağlık sorunu gerekçe gösterilerek tahliye edildi.

Bildiğiniz üzere dün Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı da "terör örgütü propagandası" suçundan tutuklandı.

Şimdi şöyle düşünelim TTB, Fincancı ve onun gibilerin elindeyken Tuğluk için hazırlanan bu adli tıp raporuna nasıl inanalım?

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MİNAREYİ ÇALAN KILIFINI DA HAZIRLAR

Tuğluk’un serbest bırakıldığı “Ağır Ve Sürekli Hastalık Nedeniyle Ceza Tehiri” yasasının uygulanışının siyasi kararlara göre şekillendiğini ne yazık ki gördük.

Tuğluk’a ne iftira atıldı ne de kumpas kuruldu ancak yasalar onun için tıkır tıkır işledi.

Ama FETÖ’nün kumpas kurduğu yüzlerce şerefli insan için adalet hiçbir zaman sağlanmadı…

******

“Ağır Ve Sürekli Hastalık Nedeniyle Ceza Tehiri” yasası konu Türkler olunca nerede?

85 yaşındaki Türk Hava Kuvvetleri eski komutanı İlhan Kılıç hastalığı nedeniyle tek başına yemeğini bile yiyemezken bu yasa nerede?

79 yaşındaki Emekli Tümgeneral Kenan Demir kanserle mücadele ederken bu yasa nerede?

Geçmişe baktığımızda ise;

Kuddusi Okkır, Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde akciğer kanseri, beyin ve kemik metastazına yakalanarak hayatını kaybettiğinde bu yasa neredeydi?

Ali Tatar’ın onuru ayaklar altında çiğnenirken hukuk neredeydi?

Türkan Saylan’a iftira atılırken hukuk neredeydi?

Yaşları 74 ile 90 arasında değişen 14 Paşa tutuklanırken hukuk neredeydi?

Bir kez daha yüksek sesle sormak istiyorum.

Türk Hukuku'nun Türklerle sorunu ne?

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M. T
28.10.2022 11:57
Doğruyu söylemiş.  
 
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