Türk ilaç devi iflasla boğuşuyor. İstanbul Maslak'ta kurulmuştu

Düzenleme: Kaynak: Sanayi Gazetesi
Türk ilaç devi iflasla boğuşuyor. İstanbul Maslak'ta kurulmuştu

Ekonomik kriz ilaç devini de vurdu. Türkiye’nin ilaç ve kimya şirketlerinden Platin Pharma ekonomik imkansızlıktan dolayı konkordato başvurusunda bulundu. Platin Pharma, 20 yıl önce İstanbul Maslak'ta kuruldu.

Ekonomik krizi Türkiye en ciddi şekilde yaşayan ülkelerin başında geliyor. Şirketler adeta sıraya girmiş gibi ya konkondato ilan ediyor da iflasını açıklıyor.

Ekonomik kriz ilaç sektörünü de etkiledi. 2004 yılında yerli sermayeyle kurulan ve ilaç sektörüne hammadde tedarikiyle giriş yapan Platin Pharma konkordato ilan etti.

2009 yılında Türkiye’nin ilk eşdeğer anti-emetik ilacını piyasaya sürdü ve 2019’da fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında kendi saha ekibini kuran şirketin konkordato ilan etmesi sektörde bomba etkisi yaptı.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararı ile şirketin konkordato süreci resmiyet kazandı.

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