Türk ilaç devi iflasla boğuşuyor. Kardeşler dev miras için birbirine girdi

Toksöz Grup'un veliahtlarından Zafer Toksöz, sahibi olduğu ve 400 kişinin çalıştığı Arven İlaç AŞ, Verano İlaç AŞ ve Montero Gıda AŞ için konkordato talep etti. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, şirketlerin maddi darboğaza düşmesinin nedeni olarak miras paylaşımının yer aldığı detaylarıyla belirtildi.

3 şirketin geçen yıl 1 milyar lira ciro yaptığı belirtildi. Şirketlerin toplam borcunun 1.2 milyar lira olduğu açıklandı. Mahkeme, 3 şirket ve Zafer Toksöz için 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

Ahmet Toksöz ile Zafer Toksöz'e anneleri Sebahat Toksöz’ün 3 yıl önce vefatı ile birlikte 250 milyon dolarlık miras kaldı.

Sebahat Toksöz'ün mirası İsviçre bankalarında 32 milyon dolar para, İstinye’de 100 milyon dolarlık gayrimenkul, Zorlu Center’da 100 milyon TL’lik lüks daire, 100 milyon dolara satışa konulan 260 yıllık Saffet Paşa Yalısı buluyor.

Ahmet Toksöz’ün, anneden kalan mirastan fazla pay alabilmek için varlıkların paylaşımı konusunda zorluk çıkardığı öne sürüldü.