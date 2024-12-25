Türk inşaat devi iflas etti alacaklılara çağrı yapıldı. Büyük projelere imza attı

Suat Altın İnşaat iflas etti! Alacaklılar toplantısı duyuruldu. Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, adi tasfiye sürecine başladı.

Türkiye'nin köklü inşaat firmalarından Suat Altın İnşaat, 44 yıllık geçmişine rağmen iflas etti. Kayseri'de AKP'ye yakınlığı ile tanınan müteahhit Suat Altın'ın şirketi, 21 Ekim 2024 tarihinde resmi olarak iflasını ilan etti.

Kayseri Genel İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2024/360 Esas sayılı kararı ile Suat Altın Yapı Malzemeleri İnşaat Taahhüt Turizm Emlak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin iflasına karar verildiği bildirildi.

Suat Altın, iflas öncesi medyaya verdiği demeçte, "Hedefimiz dünya ligine ulaşmak" ifadelerini kullanmıştı. Bu hedef doğrultusunda, Kayseri'de 2 bin 500-2 bin 600 konutluk projelerinin yanı sıra İstanbul ve Ankara'da da önemli projeler gerçekleştirmişti. Ancak, şirketin finansal sıkıntılarla karşılaşması ve borçlarını ödeyememesi sonucunda iflasa sürüklendiği belirtiliyor.

Mahkeme, iflasın ardından adi tasfiye yöntemi ile şirketin mal varlığının dağıtılacağını duyurdu. Adi tasfiye, borçların ödenebilmesi için şirketin varlıklarının satışa sunulduğu ve alacaklıların bu süreçte haklarını talep edebildiği bir süreç olarak biliniyor. İlk alacaklılar toplantısının yeri ve zamanı da açıklandı, bu toplantıya alacaklıların katılımı önem arz ediyor. İlan edilen tarih ve saat, alacaklıların haklarını savunabilmeleri için kritik bir dönüm noktası olacak.

Suat Altın İnşaat'ın iflası, sadece Kayseri değil, İstanbul ve Ankara'daki projelerinde yer alan binlerce konut sahibini ve yatırımcıyı da etkiledi. Şirketin iflası, Türkiye'nin inşaat sektöründe son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmaların ve firmaların finansal yönetim zorluklarının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Bu gelişme üzerine, alacaklıların, iflasın ardından gerçekleşecek tasfiye sürecine aktif olarak katılmaları ve haklarını korumak için gerekli adımları atmaları tavsiye ediliyor. Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, alacaklıları, süreç hakkında bilgilendirmeye devam edecek ve tasfiye işlemlerinin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için gerekli adımları atacak.

Bu olay, Suat Altın'ın 1970 yılından bu yana inşaat sektöründe edindiği 44 yıllık tecrübesine rağmen, ekonomik koşulların nasıl şirketleri etkileyebileceğine dair önemli bir örnek teşkil ediyor.