Türk inşaat devi iflasın pençesinde Süleyman Şah Türbesi’nin onarımını ve Suruç Tüneli'ni yapmıştı

Ankara merkezli İlci Holding’in amiral gemisi konumundaki İlci İnşaat AŞ’ye yönelik iflas davası açıldı. Şirket Süleyman Şah Türbesi’nin onarımı ve Suruç Tüneli gibi birçok büyük projede imzası atmıştı.

Türk inşaat devi iflasın pençesinde Süleyman Şah Türbesi’nin onarımını ve Suruç Tüneli'ni yapmıştı

Halktv'nin özel haberine göre, İlci İnşaat Sanayi Ve Ticaret AŞ’ye yönelik iflas istemli dava Ankara 2. Asliye Tic. Mahkemesi’nde açıldı. Cengiz Öztürk isimli bir alacaklı, dev şirketten alacağını tahsil edemeyince dava açma yoluna gitti. Yargılama sürecinde, mahkemenin verdiği depo kararına uymaması halinde şirketin iflası gündeme gelebilir.

Şimdilerde iflas davası ile gündeme gelen İlci İnşaat, bir dönem sektörün devi konumundaydı. Ankara merkezli İlci İnşaat’ın bünyesinde olduğu İlci Holding onlarca büyük projede imza sahibiydi.

Şirket, konut, yol, baraj, tünel projeleri ve mermer ile adından söz ettirdi. Konya’daki Mavi Tünel Bağbaşı barajı, yanı sıra dünyanın en uzun su tüneli projesi olan Suruç Tüneli, İlci’nin üstlendiği projelerden biriydi.

PARASINI ALAMADI

TOKİ adına binlerce konut inşa eden İlci, Silvan Barajı, Halep’teki Süleyman Şah Türbesi’nin onarımı ve ek bina inşaatı ile Malatya Arena Stadyumu projelerini de üstlendi.

Şirketin mali yapısını bozulmasına ise Irak hükümetinden olan 120 milyon liralık alacağını tahsil edememesi yol açmıştı.

Terör örgütü IŞİD’ın Irak ve Suriye’de etkinlik sağlaması, şirketin bu bölgelerdeki bir çok projesinin de askıya alınmasına yol açmıştı.

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