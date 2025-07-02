Türk inşaat devini 2 kişi iflas ettirdi. 4 bin daire ve dükkanı teslim edemedi. 6 yıl TMSF'de kalmıştı

Türkiye’nin bir dönem en büyük inşaat şirketlerinden Fi Yapı İnşaat AŞ, mahkeme kararıyla iflas etti. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, şirketten daire alan Suna Göksu ve Tuncay Zaptiye’nin iflas talebi kabul edildi. Fi Yapı’nın teslim edemediği yaklaşık 4 bin daire ve dükkân, binlerce vatandaşı mağdur etti.

BEŞİKTAŞ'IN SPORSORUYDU

Şirket, 6 yıl Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) denetiminde kalmış, bu süreçte 369 milyon TL’lik zarar oluştuğu öne sürülmüştü. 2000’li yıllarda gayrimenkul sektörünün parlayan yıldızlarından Fi Yapı, Fi Tower, Fi Side, Fi Life ve Fi Yaka gibi projelerle adını duyurdu. Beşiktaş’ın stadyumuna sponsor olacak kadar büyüyen şirket, belediyelerin emsal iptal kararları ve mali sorunlarla sarsıldı.

TALAN İDDİASI

15 Temmuz darbe girişimi sonrası şirket sahibi Fikret İnan hakkında dava açıldı, Fi Yapı TMSF’ye devredildi. İnan, 2022’de beraat ederek şirketini geri aldı, ancak uzun süren denetim süreci şirketi mali açıdan yıprattı. Fi Yapı, 13 Şubat 2023’te yaptığı açıklamada, özellikle Fi Side projesinin 6 yıl boyunca TMSF kayyumları tarafından “talan edildiğini” savundu.

Şirket, 2022’de yapılan bilirkişi incelemesinde, şantiyelerde 369 milyon TL’lik hasar tespit edildiğini belirtti. İzmir’deki değerli Garip Ada arazisi de icradan satışa çıkarılmış, şirketin varlıkları erimişti.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

5 Şubat 2025’te, Suna Göksu ve Tuncay Zaptiye’nin açtığı iflas davası, Fi Yapı’nın kaderini belirledi. Şirket, mahkemede “borca batık olmadığı” ve projelerin yüzde 60’ının tamamlandığı savunmasını yaptı. Ancak mahkeme, 12 Haziran 2025’te iflas kararı verdi. Karara itiraz eden şirket avukatları, hukuki mücadeleyi sürdürüyor.

Fi Yapı’nın yarım kalan projeleri, binlerce alıcıyı zor durumda bıraktı. Fi Side gibi projelerde daire ve dükkân bekleyen vatandaşlar, belirsizlik içinde çözüm arıyor. Şirketin iflası, sektördeki güven sorununu yeniden gündeme getirdi.