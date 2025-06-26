Türk inşaat devinin iflası an meselesi. Sattığı yüzlerce daireyi geri almak zorunda kaldı

1997’de İhlas GYO adıyla kurulan, 2007’de Yeşil GYO ismini alan şirket, mali sorunlarla sarsılıyor. Grup şirketlerinden Yeşil Global İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusu yaptı.

Mahkeme, 20 Haziran 2025’te şirkete 3 aylık geçici mühlet vererek malvarlığına ihtiyati tedbir koydu. Mali müşavir Ramazan Demir, konkordato komiseri olarak atandı. İlk duruşma 13 Eylül 2025’te görülecek.

Yeşil GYO, Şubat 2025’te konkordato talebinde bulunmuş, Innovia 4 projesindeki imar sorunları ve 640 daireyi geri alma zorunluluğunu gerekçe göstermişti. Mahkeme, Nisan 2025’te mühleti bir ay uzattı. Şirketin nakit akışı sorunları, hukuki süreçler ve artan borçlar finansal darboğazı derinleştirdi.

Bir dönem agresif büyümesiyle dikkat çeken Yeşil GYO, son yıllarda mali yükümlülüklerle mücadele ediyor. Şubat 2025’te 8 TL olan hisseleri, yüzde 38 düşüşle 5 TL’ye geriledi. Bu durum, yatırımcı güvenini ciddi şekilde sarstı. Sektör uzmanları, şirketin borç yapılandırması ve yeni finansman bulamazsa iflas riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Konkordato süreci, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için bir nefes alma fırsatı sunuyor. Ancak, alacaklılarla anlaşma sağlanamazsa, grup için daha zor günler kapıda. Yeşil GYO’nun projelerindeki belirsizlik, müşteriler arasında da endişe yaratıyor. Sektördeki bu gelişmeler, inşaat piyasasında güven sorunlarını yeniden gündeme getirdi.