Türk inşaat devinin iflası istendi. Dev projelere imza atmıştı

Halk TV'nin haberine göre, Sazak ve Sert ailelerinin ortaklığı ile 60 yıl önce temeli atılan Yüksel İnşaat, dünyanın en büyük müteahhitlik firmasından biri olarak yer aldı. Kuruluşunun ilk yıllarında özellikle Türkiye genelindeki liman projelerinde yer alan şirket sonra Körfez ülkelerinde ve Orta Asya ülkelerindeki çeşitli projeleri hayata geçirdi.

Nurol Yatırım Bankası A.Ş., şirket hakkında Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde iflas davası açtı. Davalı konumunda ise 300 milyon lira sermayeli Yüksel İnşaat A.Ş ile 76,5 milyon lira sermayeli Yüksel Holding A.Ş. ve 53 milyon lira sermayeli Yüksel Yapı A.Ş. bulunurken söz konusu şirket bankadan alınan 30 milyon liralık krediyi ödemediği ortaya çıktı.

Grubun bir diğer şirketi Yüksel Enerji Elektrik Üretim AŞ. konkordato talebinde bulundu. Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme konkordato projesini tasdik etti.

Şirketin konkordato talebini kabul eden mahkeme, 627 milyon liralık borcun taksitler halinde ödenmesine karar verdi. Mahkeme, tasdik kararı ile birlikte konkordato komiserler kurulunun da görevine son verdi.

Öte yandan Yüksel İnşaat, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nde (TANAP) yer almıştı. Türkiye’de yüzlerce projeye katılan Yüksel İnşaat, İstanbul’un ilk 5 yıldızlı otelleri Swissotel, Çırağan Otel Kempinski, Hyatt Otel’i de inşa etmişti. Yine Zincirlikuyu'daki Tat Towers ile Etiler'deki Akmerkez de Yüksel İnşaat tarafından yapılmıştı.