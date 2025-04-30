Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Açlık-Yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yayımlanan verilere göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için Nisan ayında yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 24 bin 35 lira olarak belirlendi.

Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 78 bin 292 lira oldu.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 31 bin 617 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş’in araştırmasına göre, Nisan ayı gıda enflasyonu yüzde 1,78 olarak ölçüldü. Yıllık gıda enflasyonu yüzde 51,58 seviyesinde gerçekleşirken, on iki aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,60 olarak kaydedildi.