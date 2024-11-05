Türk iş adamı ABD'de tutuklandı! Havaalanında apar topar gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: Türkiye
Türk iş adamı ABD'de tutuklandı! Havaalanında apar topar gözaltına alındı

Venezüella devlet petrol şirketinin, ABD yaptırımlarını aşmasına yardım etmekle suçlandığı Türk iş adamı Taşkın Torlak, Miami'de tutuklandı.

ABD'de 37 yaşındaki Türk vatandaşı Taşkın Torlak, Venezuela'ya uygulanan yaptırımları ihlal etme suçlamasıyla ABD'de gözaltına alındı.

ABD'nin Columbia Bölgesi Savcısı Matthew Graves, yaptığı açıklamada, "Bu sanığın, Venezuela petrolünü yasadışı olarak satmak için komplo kurduğu, bu petrolün Venezuela'dan geldiği gerçeğini gizlemek için aldatma ve hile kullandığı iddia ediliyor" dedi.

İddialara göre, Torlak ve suç ortakları, Venezuela petrolünü taşımak için karmaşık bir plan hazırladı. Bu planda, tankerlerin kimliklerini gizlemek amacıyla gemi isimlerini ve bayraklarını değiştirme, gemi isimlerini boya veya örtülerle kapatma gibi yöntemler kullanıldığı belirtildi.

MİAMİ'DE GÖZALTINA ALINDI

Türkiye gazetesindeki habere göre, ABD Adalet Bakanlığı, Torlak ve diğer kişilerin PDVSA ile iş birliği yaparak Venezuela’dan petrol taşımaları karşılığında milyonlarca dolar kazandığını ifade etti.

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