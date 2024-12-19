TÜRK-İŞ asgari ücret için '29 bin 583 TL' dedi. AKP'den ilk yanıt geldi

Aralık ayının ortalarına gelinmesi ile milyonlarca vatandaşın refah düzeyini etkileyecek olan asgari ücrete gerçekleşecek zam merak konusu oldu. İktidar, iş veren ve işçi tarafının yaptığı ilk 3 toplantı sonrası rakam açıklanmazken, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay gelen tepkiler üzerine bugün ilk rakamı açıkladı.

Atalay, "Asgari ücret tespit komisyonuna önerimiz asgari ücrete %45 enflasyon oranı üzerine refah payı eklenerek zam yapılmasını, %20 refah payı eklenmesi durumunda asgari ücretin 29 bin 583 TL" ifadelerini kullandı.

AKP'DEN İLK AÇIKLAMA

AKP Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ''TÜRK-İŞ'in 2025 yılı asgari ücret beklentisini nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

''Bizim AK Parti'de her kafadan bir ses çıkmaz. Yetkili organlarımız çıkar açıklamayı yapar. Tahmin ediyorum ki çok bir zaman kalmadı. Kısa bir zaman diliminde açıklama yapılacak. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın bu konudaki değerlendirmesine şahit olup hep birlikte göreceğiz.''