Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için komisyon önümüzdeki günlerde toplanacak. Kritik toplantı öncesinde TÜRK-İş’in masada olmayacağı konuşuluyordu.

İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İş, geçen yıl komisyonun yapısının adil olmadığını söyleyip yapı değişmeden masada bir daha yer almayacağını duyurmuştu.

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay canlı yayında gazetecilere yaptığı açıklamada Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yer alıp almayacakları konusunda konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın komisyonun yapısında değişiklik yapacaklarını açıklamasına dikkat çeken Atalay, konuyla ilgili resmi yazının gelmesi durumunda masada olup olmamayı değerlendireceklerini söyledi.

Atalay asıl taleplerinin TÜİK verilerinin şeffaflaşması olduğunu belirterek, kurumun hesaplamalarına kira ve gıda gibi temel kalemlerin dahil edilmesini istedi.

Atalay taleplerini şöyle sıraladı:

"Bizim dün talebimiz şuydu: TÜİK'in ilk 20 kalemin içinde kira, gıda, eğitim, ulaşım olsun. Yani bundan bir sene evvel kira ne durumda, gıda ne durumda, eğitim ne durumda, ulaşım ne durumda, orada asgari ücretin ne kaybı varsa buraya uygulansın. TÜİK yapsın bunu her ay. TÜİK açlık-yoksulluğu her ay açıklasın. Yani kısa özü şu: Bu para evvelden adı üstünde asgari ücretti; şimdi geçim ücreti oldu. Bir kişi değil, aile bununla geçiniyor."

Geçmiş yıllarda masada oldukları halde sonucun değişmediğini ve faturanın kendilerine kesildiğini söyleyen Atalay, bu yılki tavırlarının nedenini açıkladı.

Atalay, "Mağduriyeti dillendirmeye gayret ettiklerini, iyi olduğu zaman, 'işveren verdi, devlet verdi', iyi olmadığı zaman hiç günahları olmadığı halde bedeli kendilerinin ödemeye devam ettiğini" belirterek, "Dört dönemdir o masaya asgari ücret için oturuyoruz, gene olmadı, öyle yapıyoruz gene olmadı, bu sene dedik ki 'yokuz'" ifadelerini kullandı.

"HANGİ HÜKÜMET GELİRSE GELSİN..."

Komisyondaki sayı değişikliğinin sonucu etkilemeyeceğini düşünen Atalay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hükümet temsilcisi olsa da o da olsa da bu da olsa da hiçbir şey değişeceğini zannetmiyorum. Ben burada bu paranın az olduğunu, geçinemediğini, yani bununla ilgili duyması gereken herkesin duyması gerektiği için bunları söylemeye devam ediyorum. Yani burada hukuktan birisi olur, YÖK'ten birisi olur, öyle olsa da böyle olsa da 50 senedir nasıl oluyorsa hangi hükümet gelirse gelse de bu 50 kalemin ilgilendirdiği bir yerde onlar hep bu işin içinde olacaklar."

BAKAN IŞIKHAN’DAN JET YANIT GELDİ

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’ın açıklamasına Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’dan jet yanıt geldi. Işıkhan, asgari ücretin belirlenmesi için tüm tarafların masada olmasını istediklerini belirterek, komisyonun yapısı ile ilgili resmi yazıyı göndereceklerini söyledi.